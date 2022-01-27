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本土新冠病例擴散 北京疫情外溢4省7地

中國新聞組／北京27日電

北京冬奧進入倒數階段，但北京疫情仍未平息。據官方通報，26日本土病例25例，儘管當天本土確診病例數不高，但出現疫情的地區卻增加，涉及浙江、北京等八個省份，北京5例。

前一天的本土確診24例，北京即占最多，有14例。另據北京冬奧組委26日通報，新冠病毒核酸檢測共驗出複檢陽性13例，其中機場入境涉奧人員複檢陽性九人，閉環內核酸檢測複檢陽性四人。

北京疫情外溢到四省七地，包含山東、山西大同、河北保定、遼寧瀋陽等地都對自北京返鄉調整政策，包含須持核酸檢測，對瞞報者追究刑事責任等。

北京雖仍持續發現新增確診者，但北京市疾控中心在26日下午召開的記者會上表示，北京新增感染者均為集中隔離管控人員，為Delta變異株感染。本月15日至26日16時，北京累計報告本土病例75例。

「與病毒共存」的聲音在全球逐漸興起，中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光指出，Omicron感染率比較高，可輕易突破疫苗防線，但重症率很低，病死率更低。他呼籲大陸官方，認真分析其他國家經驗，做好放寬國際旅行限制的準備，包括公共衛生和科學方面的準備，及民眾心理上的準備。

曾光在微博發文稱，根據世界衛生組織（WHO）公告：國際衛生條例緊急委員會在早前的第十次會議中提出，大範圍實施旅行限制並不能有效遏制新冠傳播，甚至在不斷加劇社會和經濟壓力。特別是Omicron出現後，這種限制措施在防控中證明是無效的。

北京冬奧 檢測 疫情

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