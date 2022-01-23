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多地疫情防控卡關 返鄉族上演現實版「人在囧途」

中國新聞組／北京23日電
多地疫情防控政策出現人群分類不精確等情況，不少打工人因此被「卡」在返鄉路上。圖為深圳北開往北京西的雙層臥鋪動車22日開出。(中通社)
多地疫情防控政策出現人群分類不精確等情況，不少打工人因此被「卡」在返鄉路上。圖為深圳北開往北京西的雙層臥鋪動車22日開出。(中通社)

中國春運開啟，許多人盼著回家過年，不過因新冠疫情未歇，隨著各地在防疫措施上的層層加碼，出現一刀切、無的放矢以及多地疫情防控政策人群分類不精確等情況，不少打工人因此被「誤傷」而「卡」在返鄉路上，上演一幕幕現實版的「人在囧途」。

目前31個省市自治區返鄉人員均需要48小時內核酸陰性證明和健康碼綠碼，而在此基礎上，各地最新防疫政策也呈現差異化特點。21世紀經濟報導，有返鄉人員因此各地層層加碼的防疫政策下被中途「勸返」、被途經地強制隔離。

在深圳工作的廣西籍市民吳女士趕在公共假期開始前十天請了假，趁深圳疫情不太嚴重時趕回廣西老家過年。沒成想20日剛離開深圳，就在高鐵上接到廣西老家社區人員通知她有深圳羅湖區（存在中風險地區）旅居史，落地需進行7天集中隔離+7天居家隔離，並承擔每天約300元人民幣(約47美元)的集中隔離酒店費用。

但吳女士閱讀多次通知發現，她的居住地所在區深圳市羅湖區被納入了中高風險區，但她住的地方並不在區內。因當地疫情防控政策人群分類不精確，吳女士最後被迫取消了滿懷期待的回鄉之旅。

報導說，在深圳羅湖工作的陳女士欲回南京，行前查閱南京防疫政策是「需提供48小時核酸陰性證明」後買了機票，結果第二天收到短信稱最新政策是對有國內中高風險地區及深圳羅湖、龍崗區旅居史來寧旅客實施集中隔離14天+7天健康檢測，但她其實並不住在中高風險地區。後來查證，南京防疫存在「認定中風險區域的範圍擴大」現象，誤傷了大量來自中風險地區所在城市的返鄉人員。

文女士也遭遇了同樣「強硬」防疫政策，她16日出差到浙江衢州，原計畫19日回深圳，18日測核酸時，當地醫院一聽她是龍崗區吉華街道的，直接把她強制隔離了，她住的地方也並非是中風險地區，「現在我要在衢州這個地方酒店隔離14天+7天居家健康檢測，我的春節就要在酒店隔離度過了。」

報導指出，各地在落實防疫時不同程度的升級，誤傷了大量來自中風險地區所在城市的返鄉人員，且各地在認定中風險區域的範圍時有越來越擴大的趨勢。

另國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年昨天表示，春節假期人員流動和聚集性增加，確實會增加疫情傳播風險，但只要嚴格執行現行的防控策略和措施，由春節假期人員流動和聚集導致大規模疫情捲土重來的可能性不大。

重慶火車北站，旅客帶著行李踏上回家路。春節臨近，重慶火車北站的旅客逐漸增多。(中...
重慶火車北站，旅客帶著行李踏上回家路。春節臨近，重慶火車北站的旅客逐漸增多。(中新社)

疫情 防疫 中風

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