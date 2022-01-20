打臉抵制冬奧 中外交部證實：美46官員獲簽證

莫斯科華僑華人表達對即將來臨的北京冬奧的熱切期盼和支持。（中新社）

北京冬奧 即將開幕，中國已為46名美國政府官員核發簽證 。另外，在以美國為首的許多西方國家外交抵制北京冬奧之際，波蘭總統杜達將出席北京冬奧並會見中國國家主席習近平。

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中國外交部發言人趙立堅 19日主持例行記者會，有記者提問稱，有媒體報導中方已為46名美國政府官員核發簽證，趙立堅回答時證實，中方已向美方由政府官員組成的團隊部分成員核發相應簽證，他稱，美國來華參加北京冬奧團隊中，包括大量美國國務院等政府部門官員，很多官員還持外交護照或公務護照。

趙立堅稱，「關於妳（記者）所說的美方為外交官和官員申請簽證，與美方此前聲稱不派官方或外交代表出席北京冬奧是否矛盾？我想關於這個問題，妳應該去問美方。」

據香港南華早報19日報導，一位消息人士披露，中國已同意向46名美國官員發放北京冬奧的簽證，並再次呼籲華盛頓停止將冬奧政治化。

此前報導稱，美國政府已經向中方提交18名官員為期三個月簽證的申請，就在美國政府宣布外交抵制北京冬奧數個星期後。

一位知情人士表示，美方出席北京冬奧的名單已經擴大到46名官員，其中大部分是在國務院工作。

北京方面表示，美國官員計畫參加北京冬奧使抵制的企圖遭到挫敗。華盛頓方面則稱，出席北京冬奧名單上的人員不是美國官方代表，是將參加北京冬奧的安全和醫療支持工作。

另據路透報導，波蘭總統杜達的外交事務顧問庫莫奇表示，「波蘭是美國的盟友，但波蘭也與中國有著非常友好的關係。」波蘭官員們表示，由於波蘭與美國的關係在美國總統拜登治理下已經惡化，僅僅為了取悅美國人而繼續批評中國已經不符合波蘭的利益。

據報導，杜達最近正在加強與中國的關係。在其他中東歐國家派出較低級別的官員時，他意外地出現在與中國舉行的17+1峰會上。杜達曾表示，波蘭計畫利用其地理位置的優勢，提升其在歐洲和中國之間貿易上的重要性。