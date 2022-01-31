24層沒電梯 重慶「白象居」不出樓就能吃喝玩樂一整天

長江索道從渝中區建築結構複雜的老居民樓白象居前駛過。(取材自中新網)

重慶白象居依山城地形而建，30年前建成沒有電梯，卻成為打卡新地標，還上過無數影視劇，人氣長年居高不下。最特別的是它形成一個「居民樓經濟圈」，看上去像居民樓，但裡頭卻形成獨特經濟圈，且引人好奇的是24層樓沒有電梯居民如何生活？

據中新網報導，白象居位於重慶渝中區解放東路和白象街交會處，傍著長江，鄰近著名的長江索道。白象居1993年建成，依照獨特的山城地形而建，共有6個單元樓組成，各24樓，橫向有140米，中層處以空中走廊將6個大樓串起。

白象居內的公共走廊。(取材自中國青年報／視覺中國圖）

連接6個單元樓的空中連廊是最熱鬧的地方，居民們也愛在這裡活動，拍照打卡的遊客也青睞此處，是白象居的C位，飲料店、咖啡 館、小賣店、羊肉湯店等應有盡有。34歲的鍾先生是白象居的租客 ，他說，樓內的商業是在這2年逐漸興起，不用出樓就可以完成吃喝玩樂！

在互聯網時代，重慶因為山城樣貌被網友推成「網紅城」，白象居可「沉浸式」重慶特色，自然自帶流量。小夏（化名）與男友是從成都來重慶遊玩，第一次到白象居就在樓裡的咖啡店待了2個多小時，「我們覺得很驚喜，這樣的建築裡還能坐下來喝咖啡、吃點東西，真正沉浸式體驗這裡的時光。」

白象居吸引許多遊客前來拍照。（取材自第1眼重慶廣電)

奇幻的是，儘管連廊裡的店鋪在視覺上感覺處在同一層樓，卻因為屬於不同單元樓，有著迥異的樓層編號。比如，眼前的羊肉湯鍋店屬於11樓，幾米外的飲料店卻屬於12樓，原因是山城的地理風貌，讓不同單元樓的地基起點不同。

羊肉湯鍋館老闆老李從2004年就在白象居開店，老李的妻子說，他們的小孩已經搬到電梯大樓了，雖然也叫他們搬去住，但他們捨不得離開白象居。經營咖啡廳的「00後」女店主，從小在白象居長大，他的咖啡廳是家裡客廳改建。他說，「我每天睡到自然醒，然後開始營業，每天能看到熟悉的鄰居，也能結識五湖四海的遊客，這是我想要的生活。」

圖為渝中區老居民樓白象居旁樓梯深長陡峭，市民爬坡上坎行走其間。(取材自中新網)

除了餐館、咖啡廳等店家，白象居的居民盡力運用重慶優勢開店，比如13樓的一住戶大門上貼著「拍照5元」的字樣，鄰居說，「這家人的窗外有無敵美景，大橋、江景、索道皆能看到，才推出了這項服務，遊客會進去拍照。」樓內還有時不時走動的專業攝影 師，他們知道這棟樓每一個適合拍出網美照的角落。

另外有一戶人家把自家洗手間改成公廁，門口貼著「一元一位，先掃碼再使用」的通告。

白象居曾吸引了影視劇如「火鍋英雄」、「少年的你」、「隱秘的角落」等劇來取景。而知名的旅遊網馬蜂窩還有白象居的攻略與導覽服務。

重慶大學經濟與工商管理學院教授廖成林指出，白象居看似是一座老舊的居民樓，但它本身的建築特色與時代感，加上在互聯網時代推波助瀾下，符合一種「場景行銷」的商業模式。

廖成林說，內部一系列的商業型態看似偶然無秩序，但它符合行銷原理。當消費者看慣高檔的商場，來到白象居會有不同的沉浸式體驗，比如上居民的廁所、在老建築中喝咖啡，滿足樸質市井生活的心理需求。