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上月遇彭帥 「冰雪運動推廣大使」姚明：聊得很開心

中國新聞組／北京19日電
記者曝光彭帥(中)上月出席在上海舉行的「FIS越野滑雪中國城市巡迴賽」，與姚明(右)對話的影片。(取材自推特)
記者曝光彭帥(中)上月出席在上海舉行的「FIS越野滑雪中國城市巡迴賽」，與姚明(右)對話的影片。(取材自推特)

適逢北京冬奧會鄰近，做為「冰雪運動推廣大使」的前NBA球星姚明，17日在出席媒體茶會時證實，上個月他和網球明星彭帥會面，並進行了「愉快的交談」，更就NBA球員康特（Enes Kanter）的反華言論回應稱，「我希望可以邀請他來中國看看。」

綜合環球時報等媒體報導，姚明17日以全國政協委員、中國籃球協會主席、冰雪運動推廣大使身分，出席由中國公共外交協會舉辦的推廣北京冬奧媒體茶會「世界的冬奧」。

他指出，相信北京冬奧會可在東京奧運會的防疫經驗上做進一步優化和完善，並在防疫標準上做得更好。

對於上月媒體報導他與彭帥共同出席活動，姚明說，他和其他人上個月與彭帥會面時，進行了愉快的交談。

美國之音電台報導，姚明17日說，他和彭帥認識快20年，「我們聊得很開心…由於不太熟悉雪上運動，我們問了很多有關比賽的問題」。報導說，在「世界的冬奧」這次活動中，聽不清楚姚明是否說了彭帥沒事，包括翻譯在內的一些人聽到他說「那天她挺好」，但其他人認為姚明說的是「那時情況我們都挺好」。

環球時報記者陳青青上月在推特(Twitter)發布影片和照片，顯示彭帥與姚明及兩名退役奧運冠軍帆船運動員徐莉佳、乒乓球運動員王勵勤，現身上海「FIS越野滑雪中國城市巡迴賽」，畫面可見彭帥與姚明交談，彭帥面帶微笑，姚明說話的內容則聽不清楚。

至於NBA波士頓塞爾蒂克中鋒康特多次發表抵制北京冬奧、關注新疆等地人權議題的言論，姚明回應稱，每個人了解事物的渠道是不同的，因此會有一些不一樣的觀點，針對特定球員的言論，他不便評價。

但姚明補充，「如果有機會的話，我希望可以邀請他來中國看看」，認為此舉「會讓他（康特）對中國有更加全面的認識。」

談到美國北美國家冰球聯盟（NHL）的運動員將缺席冬奧會，以及中美關係的影響，姚明強調，冬奧會仍會非常精采。他形容，冬奧會是一場體育和文化的盛會，他希望就像一場廟會一樣，哪怕是平時有爭吵的鄰居，在參加廟會的時候都會享受節日的氛圍。

中國籃協主席、冰雪運動推廣大使姚明(右)，在北京出席關於北京冬奧的活動時稱，他和...
中國籃協主席、冰雪運動推廣大使姚明(右)，在北京出席關於北京冬奧的活動時稱，他和彭帥認識快20年，上回在上海，「我們聊得很開心」。（路透）
中國籃協主席、冰雪運動推廣大使姚明，在北京出席關於北京冬奧的活動時稱，他和彭帥認...
中國籃協主席、冰雪運動推廣大使姚明，在北京出席關於北京冬奧的活動時稱，他和彭帥認識快20年，上回在上海，「我們聊得很開心」。（美聯社）

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