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電影「中國機長」歐豪原型 川航英雄副機長結婚了

中國新聞組／北京18日電
川航副機長徐瑞辰與當時照顧他的女航醫結婚。（視頻截圖）
川航副機長徐瑞辰與當時照顧他的女航醫結婚。（視頻截圖）

2018年，川航3U8633航班在9800米高空發生擋風玻璃破碎事故，機組成功化解險情，確保了機上119名乘客的安全。這起真實事件後來被改編成電影「中國機長」，由演員歐豪扮演副機長徐瑞辰，還原了這驚魂一刻。日前，副機長徐瑞辰結婚了。據悉，新娘正是當初公司指派為他一對一進行康復管理的女航醫。

來源：YouTube

紅星新聞報導，得知徐瑞辰結婚的消息，「中國機長」出品方博納影業，相關人員為徐瑞辰送上了祝福。稍後，「中國機長」官方微博轉發相關報導也為他送上祝福：「祝新人天長地久，願從此幸福平安」。

2019年電影上映，首映活動時，歐豪等主演和英雄機組原型同台，當時大家紛紛表示歐豪撞臉原型徐瑞辰，還現場放出合影「鐵證」，歐豪當時回應，和媽媽打電話確認了，真的沒有血緣關系。不過作為同齡人，他表示徐瑞辰給90後樹立了榜樣，兩人拍攝過程中也進行了多次溝通，甚至還相約一起減肥。

歐豪曾發微博感謝徐瑞辰表示，「『中國機長』這部戲的拍攝經歷挺特別，每天三小時的特效妝，半截身子掛在飛機窗外感受鼓風機八級大風的『撫摸』，不過終究是拍戲，不管有多難也知道一切都是安全的、可控的，跟原型徐瑞辰相比，可以說是輕鬆太多」「當時他們在天上的情況遠遠比拍攝現場惡劣，8000多米高空，零下40多度……在這樣極端的環境下還要保持鎮定，保證乘客安全，實在讓人佩服。在此還要好好謝謝瑞辰，他對我理解故事背景，塑造角色給了很大幫助，這幾天還聽好多人說，哎歐豪你倆撞臉了，好吧，其實我倆互相打量後也確有同感」。

歐豪與徐瑞辰（左）合影。（取材自微博）
歐豪與徐瑞辰（左）合影。（取材自微博）
演員歐豪在電影「中國機長」中扮演徐瑞展，還原了被吸出飛機駕駛艙窗外驚險一幕。（取...
演員歐豪在電影「中國機長」中扮演徐瑞展，還原了被吸出飛機駕駛艙窗外驚險一幕。（取材自瀟湘晨報）

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