月老給她牽「鋼絲」…相親困23天 「隔離結束就訂婚」

因相親上熱搜的王女。（取材自九派新聞）

月老給一般人牽的是紅線，但卻給從廣州回河南 老家相親的王姓女子牽了「紅鋼絲」，而這條「鋼絲」果然夠結實，王女與相親對象因疫情 意外同屋被困23天以後，兩人已經快定隔離一結束就訂婚了。

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九派快訊報導，這份意外的「鋼絲情緣」得從王女1月9日回河南老家相親說起。據王女表示，這次相親是家人安排的，當天本來就是去相親對象家簡單吃個飯。可是飯後當自己準備離開的時候，發現自己已經走不了了，相親對象所在的小區因為疫情管控被緊急封鎖了。

男子為王女做飯。（取材自九派新聞）

既然走不了，那就只好住下了。剛開始因為兩人不熟，實在是非常尷尬。「自己原本就是打算來吃個飯，也沒有帶什麼換洗的衣物，以及日常生活用品，住著估計也不太習慣。」王女說。「好在他人品不錯，一直跟我相敬如賓，不但沒有什麼過分的舉動，反而還每天好飯好菜的伺候著自己。」

男子打掃衛生。（取材自九派新聞）

雖然男方用誠懇樸實的行動，慢慢化解了兩人的尷尬；但王女還是有自己的一些小煩惱，例比如這麼天天吃會不會發胖，又例如這麼住在一個不熟悉的男人家裡，以後會不會被人說閒話，眾多網友還著實花了不少氣力安慰她。不過現在煩惱完全沒有了，被困23天以後，兩個人都覺得彼此很對眼，準備隔離結束就訂婚，感謝老天爺在特殊時期賜予的良緣。

很多網友紛紛送上祝福，還有網友表示早就看出來了，這麼相處一陣子，就是沒感情也要有感情。