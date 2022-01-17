重慶兩會工作報告 政協主席暈倒 中媒隻字未提

重慶政協主席王炯暈倒。(直播畫面截圖)

兩會 政府工作報告疑又出現暈倒事件。繼去年月內蒙古自治區主席布小林在兩會作政府工作報告時，在講台突然暈倒後，重慶市政協會議16日開幕，政協主席王炯工作報告時，突然倒下，估計是心腦血管問題，引發外界關注。但官方至今未做說明，官媒也未報導此事。

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綜合港媒報導，根據直播畫面顯示，主席台上市委常委李明清、人大常委會黨組副書記周旬等人聽取報告，王炯在讀到「以實際行動，詮釋了為國履職、為民盡責的擔當和情懷」後，突然聲音有異，當時主席台上多人突然神情錯愕地望向同一個方向，一陣騷動。據在場人士透露，工作人員和攝影工作人員反應遲鈍，從王炯說不出話到倒下起碼持續了5至8秒，「居然沒有人上去扶住他」。據了解，王炯被送院搶救，市政協副主席宋愛榮續做工作報告。

當晚的「重慶衛視」新聞聯播，並未播出政協會議開會畫面，只是以讀稿方式簡單帶過。而在下午舉行的市政協分組審議會議，官方報導亦未提及出席名單。但據重慶衛視播出的直播畫面顯示，王炯在講話時忽然沒了聲音，現場不少人錯愕紛站起身子，但官媒並未提及王炯暈倒一事。

有港媒記者向幾位在港透過視訊參加會議的重慶市政協委員查詢，獲回答「沒有看到」。但據重慶衛視直播視頻顯示，重慶市委組織部長彭金輝、市委祕書長李明清等人在主席台就坐，從現場收音顯示，王炯工作報告時語速緩慢，後來口齒不清，突然會場傳出驚叫聲，畫面中看到重慶市人大常委會副主任王越張嘴、表情驚訝，主席台多人站起來，望向講台，這時視頻突中斷。

王炯現年54歲，常年在武漢鋼鐵（集團）公司任職，2008年調任全國總工會副主席，此後又先後擔任安徽省委常委、組織部部長，江蘇省委常委、組織部部長及河南省委副書記。2018年任重慶政協主席。

王炯疑暈倒事件，令人聯想去年1月，布小林在自治區人大會議作政府工作報告期間，突然暈倒。當時的直播畫面顯示，主席台上眾人一起望向講台，部分人離座起立，主席台兩邊帷幕後有10多名工作人員跑向講台並抬走一名癱在講台旁的人。

此後，傳聞布小林中風 ，她休養幾個月之後亮相，但半年後由王莉霞擔任內蒙古政府主席，她改任全國人大環境與資源保護委員會副主任委員。

最近十年，重慶這個直轄市官場可謂風波不斷，倒了兩名身兼政治局委員的市委書記薄熙來、孫政才，倒了王立軍、何挺、鄧恢林三任公安 局長，前重慶市委副書記任學鋒墜樓身亡。傳出暈倒的王炯能否再出現公眾面前，為外界所關注。