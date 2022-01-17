骨癌女救命錢 甘肅省永登縣低保辦主任貪一半

甘肅省永登縣低保辦原主任趙永璉。（取材自央視）

昨天播出的反腐片「零容忍」第二集還揭露了甘肅 省永登縣低保辦原主任趙永璉嚴重侵害困難群眾利益的典型案件。趙永璉藉口幫忙貧困急難民眾申請大病救助等補助要「打點關係」，向13名受害人非法索取55萬多元（人民幣，下同，約8.65萬美元）「救命錢」，其中多數錢都因她沉溺賭癮而扔在了麻將桌上。

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「零容忍」第二集「打虎拍蠅」片中指出，永登縣紀委監委信訪窗口工作人員陸續接到群眾實名舉報趙永璉，涉及到扶貧領域，如大病救助、養殖資金、廉租房等方面，最終都查證屬實。

受害人之一的汪子強的女兒2016年患骨癌，先後住院17次，做了膝關節置換手術，積蓄花光還欠債，繼續化療還要花錢，他到民政局申請大病補助，承辦的趙永璉卻騙他說，可想辦法給他報下來7萬多元，但需先給她3萬5000元去打點關係。汪子強借錢交給趙永璉，救助款最終報下來7萬3000元，趙永璉又向他索要了1萬元。「7萬3裡面她拿掉了4萬5，我最後剩了2萬8。」他說。

對此，甘肅省永登縣紀委監委工作人員甘晟名說，汪子強女兒因為骨癌，常年臥床，家裡面生活也很拮据。像這樣的群體，趙永璉還伸黑手，他真的想不通。

魏玉朝和蘇繼平夫婦是又一戶受害人。蘇繼平2018年頭部摔傷，做了開顱手術，醫院一度下達病危通知書。村裡幫助他們申報大病救助，報下來7萬多元，經手審批的趙永璉知道這家人剛領到了救助金後主動打電話稱還能幫他們申請廉租房，誘使他們把剛拿到的救助金7萬多全拿給了她，還找兄弟借了7萬，總共給她14萬多元。後來「廉租房」沒下文，魏玉朝才知受騙。

趙永璉騙取的這些錢，全扔在了麻將桌上。自從染上了賭博惡習，她輸多贏少，越是想翻本，就輸得越多，沉溺在賭癮中無法自拔。經查實，趙永璉從13名受害人手裡，共計非法索取55萬多元，2019年11月，趙永璉被判處有期徒刑三年六個月，並處罰金10萬元。

趙永璉在片中說：「那些人看著可憐得很，再一次說聲對不起，我現在在監獄 就好好改造。」