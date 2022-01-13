我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民調：經濟、疫情因素 拜登支持率跌至33%新低

美國飆到「40年來最高」的7%通膨率…代表什麼？

馬化騰輸誠：騰訊受益國家發展 隨時可被替換

中國新聞組／北京13日電

騰訊控股董事會主席馬化騰，在2021年員工大會上表示，騰訊只是國家社會大發展期間的一家普通公司，是國家發展浪潮下的受益者，並不是什麼基礎服務，隨時都可以被替換。香港市場分析師認為，這對騰訊來說是正面訊息。港股12日開盤後，騰訊股價瞬升。

據財經媒體「晚點LatePost」報導，在去年底的員工大會上，騰訊創辦人馬化騰對2021年發生一系列變化表達自己的想法，表示騰訊只是國家社會大發展期間的一家普通公司，是國家發展浪潮下的受益者，並不是什麼基礎服務，隨時都可以被替換，更強調未來騰訊在服務國家和社會時，要做到不缺位、做到位、不越位，做好助手、做好連接器。

這引來香港市場分析師正面解讀馬化騰的談話，認為對騰訊來說是正面訊息。從市場反應來看，12日港股開盤後，騰訊股價走升，最終收盤在每股480.8港元(約75.6美元)、漲幅4.52%。

回顧去年中國反壟斷監管日趨嚴格，網路巨頭包含騰訊、阿里巴巴等都被多次點名並要求繳付罰款。而近日受全球科技股拖累，阿里巴巴及騰訊控股股價大幅受挫。

有趣的是，早在2008年時，馬化騰也曾因「普通家庭」的言論引發討論熱度。當初馬化騰說「沒覺得自己特別有錢，都是普通家庭出來的，這麼多年我們家的生活習慣也沒有大變化，頂多房子大一點。」這番言論被網友調侃是「頂級凡爾賽」，與阿里巴巴馬雲的「悔創阿里」、萬達集團董事長王健林的 「一無所有」並列。

但不可否認的是，騰訊如同馬化騰所說，在2021年面對劇烈變化。去年官方對反壟斷監管更趨嚴格，像是阿里巴巴與美團都因為「二選一」違反反壟斷法各吃下天價罰單。

而騰訊去年7月被要求放棄獨家版權，主導的虎牙鬥魚合併案被禁止，再到去年12月以派息式減持京東持股，加上遊戲版號發行被官方暫停、未成年人遊戲監管日趨加強等，導致騰訊的港股市值出現不小縮水，讓騰訊「躺贏」的時代似乎已難重返。

在此趨勢下，騰訊策略態度也有所轉向。去年4月成立可持續社會價值事業部（SSV），並承諾投入1000億元實踐共同富裕，將表示「可持續社會價值創新」作為核心戰略。

股價 香港 分析師

上一則

中國聲索南海主權 美國務院「海洋界線」分析報告駁回

下一則

「現在這位」諷習近平？ 百度關聯想功能

延伸閱讀

再罰反壟斷 騰訊涉9案被罰450萬元、阿里100萬元

再罰反壟斷 騰訊涉9案被罰450萬元、阿里100萬元
中國開年反壟斷 裁罰阿里、B站違規經營 騰訊涉9案最多

中國開年反壟斷 裁罰阿里、B站違規經營 騰訊涉9案最多

騰訊響應反壟斷政策投資瘦身 釋出4.6億股京東持股

騰訊響應反壟斷政策投資瘦身 釋出4.6億股京東持股
劉強東取代騰訊 躍居京東最大股東

劉強東取代騰訊 躍居京東最大股東

熱門新聞

女子被襲臀當場掌摑色狼。（取材自新京報）

色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」

2022-01-06 09:00
張庭(左)與林瑞陽昔日曾高調炫富。 圖／達爾威公司提供

張庭、林瑞陽狂賺8年才被查 中動員400人初判是這原因

2022-01-11 08:36
李雲迪因為嫖娼遭到行政拘留，形象跌到谷底。取材自微博

李雲迪嫖娼3個月音訊全無 爸爸也傳出意外消息

2022-01-08 05:43
張庭和林瑞陽情牽20多年。(本報資料照片)

家族、伎倆、傳銷夢… 張庭的微商帝國 一夕間傾倒

2022-01-08 02:00
中國西安的疫情封城已經邁入兩周，儘管西安市政府對於嚴密管控自鳴得意，但全城禁足之下的生活感受卻是與官方溫差極大——右圖為近日在微博掀起爭議，孕婦無法就診而流血流產的悲劇，屢屢挫敗西安官方試圖扭轉的抗疫形象。 （取材自微博）

「不死於病毒，就不算死亡」西安版封城日記的哭與喊

2022-01-06 20:10
圖為劉思齊2008年的照片。（中新社）

毛澤東兒媳婦劉思齊逝世 享年92歲

2022-01-07 23:26

超人氣

更多 >
佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染

佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染
N95口罩能重複用幾次？專家：視情況而定

N95口罩能重複用幾次？專家：視情況而定
CDC未改變戴口罩指南 但N95售價飆到「荒謬」

CDC未改變戴口罩指南 但N95售價飆到「荒謬」

舊金山聖荷西獨立屋 高出要價百萬成交 地產專家：市場瘋狂

舊金山聖荷西獨立屋 高出要價百萬成交 地產專家：市場瘋狂
美議員提疫調草案 中方90天內若不配合就制裁

美議員提疫調草案 中方90天內若不配合就制裁