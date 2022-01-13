馬化騰輸誠：騰訊受益國家發展 隨時可被替換

騰訊控股董事會主席馬化騰，在2021年員工大會上表示，騰訊只是國家社會大發展期間的一家普通公司，是國家發展浪潮下的受益者，並不是什麼基礎服務，隨時都可以被替換。香港 市場分析師 認為，這對騰訊來說是正面訊息。港股12日開盤後，騰訊股價 瞬升。

據財經媒體「晚點LatePost」報導，在去年底的員工大會上，騰訊創辦人馬化騰對2021年發生一系列變化表達自己的想法，表示騰訊只是國家社會大發展期間的一家普通公司，是國家發展浪潮下的受益者，並不是什麼基礎服務，隨時都可以被替換，更強調未來騰訊在服務國家和社會時，要做到不缺位、做到位、不越位，做好助手、做好連接器。

這引來香港市場分析師正面解讀馬化騰的談話，認為對騰訊來說是正面訊息。從市場反應來看，12日港股開盤後，騰訊股價走升，最終收盤在每股480.8港元(約75.6美元)、漲幅4.52%。

回顧去年中國反壟斷監管日趨嚴格，網路巨頭包含騰訊、阿里巴巴等都被多次點名並要求繳付罰款。而近日受全球科技股拖累，阿里巴巴及騰訊控股股價大幅受挫。

有趣的是，早在2008年時，馬化騰也曾因「普通家庭」的言論引發討論熱度。當初馬化騰說「沒覺得自己特別有錢，都是普通家庭出來的，這麼多年我們家的生活習慣也沒有大變化，頂多房子大一點。」這番言論被網友調侃是「頂級凡爾賽」，與阿里巴巴馬雲的「悔創阿里」、萬達集團董事長王健林的 「一無所有」並列。

但不可否認的是，騰訊如同馬化騰所說，在2021年面對劇烈變化。去年官方對反壟斷監管更趨嚴格，像是阿里巴巴與美團都因為「二選一」違反反壟斷法各吃下天價罰單。

而騰訊去年7月被要求放棄獨家版權，主導的虎牙鬥魚合併案被禁止，再到去年12月以派息式減持京東持股，加上遊戲版號發行被官方暫停、未成年人遊戲監管日趨加強等，導致騰訊的港股市值出現不小縮水，讓騰訊「躺贏」的時代似乎已難重返。

在此趨勢下，騰訊策略態度也有所轉向。去年4月成立可持續社會價值事業部（SSV），並承諾投入1000億元實踐共同富裕，將表示「可持續社會價值創新」作為核心戰略。