成昆鐵路復興號開進大涼山 彝族邁入動車時代

10日11時10分，D843次復興號動車組沿新成昆鐵路從西昌西站駛往昆明，這是四川省涼山彝族自治州開行的首趟復興號動車組。一列參與調試的復興號動車跨越安寧河德昌縣段。(新華社)

成昆鐵路複線冕寧至米易段10日正式開通運營，「綠巨人」復興號動車組正式開行大涼山，這是四川省涼山彝族自治州開行的首趟復興號動車組，涼山正式邁入「動車時代」。隨著交通條件的改善，攀西地區農特產品的運送、休閒旅遊都將得到更進一步的開發。

來源：YouTube

大公報報導，1970年7月1日，經過多年艱苦奮鬥，成昆鐵路建成通車，這條1090餘公里的鐵路線穿山嶺越溝壑，連接川滇兩省，成為西南地區的經濟大動脈。52年後，同樣是一列綠色的列車飛馳在山水之間，但時速已從當年的不足40公里，提升到如今的最高時速160公里。

10日上午11時10分，首趟「復興號」動車組從西昌西站始發奔向昆明，全程四小時。這意味著全國最大的彝族聚居地、已宣告脫貧的涼山彝族自治州步入「動車時代」，成渝地區雙城經濟圈的鐵路網由此越織越密，而這也將讓涼山州沿線百姓的「生活瓦吉瓦」（彝語：生活好極了）。

由於首趟動車車身塗著鮮亮的「國槐綠」，它也被大家稱作「綠巨人」。開行初期，鐵路部門安排冕寧段開行復興號動車組列車五對。至此，雙向開行的成昆複線加上單向開行的老成昆鐵路，涼山形成了綠皮車、「綠巨人」動車的三線鐵路運輸格局。之所以保留老成昆鐵路線路，是因為其既有運輸價值，又有不同的服務對象。

成昆鐵路公司西昌指揮部指揮長鄒永木說，成昆鐵路複線主要承擔直通貨物以及復興號動車開行，原有的成昆鐵路將繼續承擔慢火車的運行，主要解決沿線老百姓趕集、上學問題，兩者的分工和服務層次、頻率都比較分明。

全線通車後，成昆鐵路複線將北接寶成鐵路、成渝鐵路，南連貴昆鐵路，可直達廣西沿海，與東南亞 鐵路接軌，成為四川重要的鐵路出川大通道，帶動沿線區域快速發展。

四川省社科院原副院長、四川省委省政府決策諮詢委員會委員盛毅指出，攀西地區能源資源優勢顯著，但交通仍是發展的最大制約。等到成昆鐵路複線全線開通後，攀西地區與成都及成渝地區雙城經濟圈的聯繫將更加密切。