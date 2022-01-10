王老吉年節限定「改姓」 漲價1.5倍照暴賣

春節臨近，王老吉希望趁機擴大銷售，做大年貨市場。近日推出「李老吉」、「陳老吉」、「趙老吉」等115款定製罐。（取材自時代周報）

194歲的王老吉正在努力變潮、變年輕。王老吉日前推出「年節限定」的百家姓圖騰罐涼茶，創新經典紅罐產品包裝、包括「李老吉」、「陳老吉」、「趙老吉」等115款定製「改姓」產品，讓消費者大為驚艷，直呼王老吉營銷鬼才，產品迅速衝上熱搜。

時代周報報導，這已經不是老王吉第一次「改姓」了。去年春節前，王老吉就推出百家姓定製罐產品。今年春節前再推百家姓氏圖騰罐。而本次推出的百家姓圖騰罐，「除了罐身的姓氏文案，我們還在罐身加上了對應的姓氏圖騰，傳達美好吉祥的祝福。」王老吉相關負責人介紹說。

1月6日，王老吉又新增了100個無圖騰版本的姓氏定製罐。因產品暴紅，銷量暴漲，品牌店鋪聲明稱工廠正加緊趕工生產，下單後20天左右才能發貨。

天眼查顯示，2021年2月起，王老吉母公司白雲山就已註冊李老吉、鄭老吉、高老吉等100多個系列商標。多數百家姓「老吉」系列商標已相繼獲批。

不過，百家姓圖騰罐在大受觀迎之餘，部分消費者卻質疑王老吉「變貴了」。王老吉百家姓圖騰罐12罐售價99元，平均單價8.25元，但一樣容量的非百家姓圖騰12罐產品，每罐單價卻僅3.325元。

王老吉相關負責人解釋稱，「王老吉定製產品是王老吉與消費者共創的產品，包含了更多的情感意義、文化價值與生產成本。目前的銷量也說明定製產品受到了市場接受與認同。」

報導指出，為迎合年輕人偏好，王老吉力求創新「變潮」。2015年曾與「和平精英」、「夢幻西遊」以及「第五人格」等遊戲合作推出遊戲定製罐；2016年以來則陸續推出低糖無糖涼茶、主打零糖零脂零卡的黑涼茶、無糖氣泡涼茶等。