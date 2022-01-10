商戶須安裝掃碼墩才能營業？河南郟縣：倡導沒有強制

網傳河南郟縣防疫部門要求全縣經營場所安裝掃碼墩。(視頻截圖)

近日，網傳河南郟縣防疫 部門要求全縣經營場所安裝掃碼墩，售價4000元到7000元人民幣(約626到1096美元)不等，不安裝不允許開門，一些個體商戶表示無力支付，暫時關門停業。郟縣疫情 防控指揮部發布的公告稱，只是倡議號召，沒有強制市民購買。

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極目新聞報導，「現在早點鋪8點就關門，大家都在躲避檢查。」郟縣市民王先生表示，7日早上他去送兒子上學，發現8點時學校附近的早餐店準時關門，其他一些飯店、超市也紛紛關門。據他了解，因為上午8點後會有工作人員上門查店內是否安裝了掃碼墩，沒安裝掃碼墩不讓開業，所以附近商戶選擇8點準時關門躲避檢查。

9日上午，郟縣一服裝店老闆張女士（化姓）表示，之前她也聽說必須要安裝掃碼墩。她在微信群裡看到了廣告，商家說有4000元和7000元兩個價位的機型，最後她選擇了深圳市德卡科技股份有限公司T60型號的掃碼墩，花費了4000元。掃碼墩可以連接後台數據庫，掃健康碼 和身分證都可以讀取碼。她是最早一批購買掃碼墩的商戶，「之前說不安裝就關門，現在又說不買也可以正常經營了，感覺自己這個錢花得很虧。」

根據張女士提供的掃碼墩商標，經在淘寶搜索了相關產品，發現淘寶代理商定價在3200到4800元。對，深圳市德卡科技股份有限公司北京公司工作人員表示，型號T60是防疫專用，因為每個省健康碼不一樣，有地區限制，價格是當地主管部門制定。

郟縣人民政府工作人員9日表示，據他們了解到，因為是疫情特殊時期，郟縣疫情防控指揮部提出了這個安裝掃碼墩的要求，具體情況不太清楚。

據報導，郟縣疫情防控指揮部7日發布「關於全縣市場經營主體做好掃碼設施（掃碼墩）安裝工作的倡議書」，倡議號召全縣有固定經營場所的市場經營主體安裝掃碼設施（掃碼墩）。掃碼設施（掃碼墩）需符合國家行業標準，可掃健康碼和身分證，且能儲存並調取14天以上的數據，各類經營主體可自行購置安裝。

而信息發布者郟縣融媒官方帳號在下面留言道：1.只是倡議號召，沒有強制購買安裝。 2.安裝掃碼墩的目的是為了確保進店人員登記的準確性，萬一有疫情可以準確地追根溯源。 3.可以連接大數據庫的掃碼墩確實有點貴，推薦商戶們購買不聯網只要有存儲功能的就行。