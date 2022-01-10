「非必要不離開」 多省市倡「就地過年」 紹興補貼千元

疫情嚴峻，中國多地提倡「就地過年」。圖為山西晉中市去年的宣傳標語。（中新社）

新冠疫情 在中國多地散發，適逢春節將屆，許多民眾關心今年究竟能不能回家過年。目前多地已發布通告，強調「非必要不離開」，或鼓勵「就地過年」。部分地區並祭出獎勵措施，只要不返鄉，就每人補貼1000元人民幣（約156美元）。

中新經緯報導，反覆發生的新冠疫情，讓許多民眾近年幾乎都無法安心回家過年。老家貴州、在北京工作的「90後」小鄧說，本想2020年十一回家，結果疫情影響，2021年春節也沒回去。今年春節回家的火車票還沒有安排上，「先不急著買吧，變數太大，如果沒票，就考慮讓父母來北京過年了。」

報導指出，目前已有北京、天津、瀋陽、遼寧、上海、安徽、河南 、內蒙古自治區等多地強調「非必要不離開」，或鼓勵「就地過年」。

天津市的新冠病毒感染者仍持續增加。天津市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部發布通告要求，廣大市民群眾、各級黨政機關、企事業單位等帶頭落實非必要不離津要求。在此基礎上，大力倡導非涉疫區域人員「非必要不離津」，自願在津過年。

2日，瀋陽市疾控中心發布提醒，「雙節」期間非必要不離瀋，非必要不要前往報告本土確診病例和無症狀感染者地區。

北京市疾控中心表示，北京冬奧 會和冬殘奧會舉辦在即，鑑於國內外疫情現狀，堅持非必須不出境，倡導市民在京過年，非必要不出京，但不搞「一刀切」，鼓勵春運期間錯峰、避峰返鄉、返崗、返校。

上海明確，除返鄉探親、必要公務等以外，非必要不離滬、非必要不出境，鼓勵在滬過節，盡量減少人員流動。

疫情未歇的河南省也倡導廣大公眾今年春節就地過年、視頻拜年，非必要不出行。春節期間，減少聚集活動，盡量少串門、不聚集、少外出。

2021年12月31日，內蒙古自治區提出，鼓勵公眾就地過年，全區黨員領導幹部、機關事業單位、國有企業等工作人員帶頭落實在當地過年。執行時間為印發之日起到2022年3月15日。

另有部分地區發文或提出倡議送惠民福利，真金白銀補償春節不回家的「打工人」。寧波市鼓勵春節期間生產的企業採取發放「留崗紅包」、保障住宿。給予1月26日至2月10日期間在寧波市規上工業企業、限上服務業企業等的非寧波市戶籍員工專項補貼，每人每天100元，每人最高不超過500元。

紹興市上虞區發出通知，支持員工留虞過年。合乎在地過年者給予每人1000元補貼。安徽省合肥市也在8日開展「留肥紅包」派送行動，倡導和保障外來務工人員在肥過春節，發放標準為每人1000元。