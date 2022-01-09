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中國「京奧包」好勇 外國記者背了14年還像新的一樣

中國新聞組／北京9日電
西班牙記者費南多帶著08年京奧媒體包，征戰大小新聞場合。(取材自環球網)
西班牙記者費南多帶著08年京奧媒體包，征戰大小新聞場合。(取材自環球網)

還有不到30天，北京冬奧就將拉開大幕。本屆北京冬奧的媒體中心，出現了多位背著2008年北京奧運媒體背包的記者。14年前的媒體包再次完好無損的回到北京，外國記者讚美「北京奧運的媒體包是最實用的、最結實的」，這讓網友想起一首歌「你的背包，背到現在還沒爛」。

環球網報導，外國記者對08年北京奧運媒體包情有獨鍾，這看似巧合的一幕，其實已經在東京、里約、倫敦奧運會上出現過了，別人撞衫，記者們「撞包」。

去年東京奧運會上有伊朗記者坦言自己每逢大賽都背著它，「算上東京奧運會自己參加過四屆奧運會的採訪報導，每一次都會背著北京的媒體包，因為它的質量非常好。它是專門為職業攝影師設計的」。

來自西班牙的記者費南多和伊朗記者一樣，也是背著這個包去了倫敦、里約，又背到了東京。儘管他的包上已經有一些磨損，但是看起來還不算太舊。 

今年，世界各地前往北京參與報導的媒體工作者，都將收到2022北京冬奧會的全新媒體包。由於北京冬奧會恰逢中國春節，因此媒體包中除了筆記本、筆、保溫杯外，還附上了剪紙福字、中國結。 

央視報導，距離北京冬奧會的開幕越來越近了，各國的體育官員和運動員們也在加緊進行最後準備。他們希望在北京冬奧上感受高水平競技魅力，期待在比賽中取得好成績。

俄羅斯冰球聯合會主席弗拉季斯拉夫·特列季亞克表示，他有幸參加了四次奧運會，可謂經驗豐富。他認為參加奧運會對於任何一個運動員來說，都是最大的榮耀和挑戰。希望他的運動員們能夠享受冰球比賽並努力爭先，他們一定能夠取得好成績。

紐西蘭自由式滑雪運動員馬爾戈·哈克特更說，他去過中國的比賽場地，並在那裡測試並取得了個人最好成績，所以此次他非常有信心，期待去中國再次刷新成績。

2022年北京冬奧會媒體包內有筆記本、筆、保溫杯，還有充滿中國元素的剪紙及中國結...
2022年北京冬奧會媒體包內有筆記本、筆、保溫杯，還有充滿中國元素的剪紙及中國結。(取材自環球網)
今年2022北京冬奧會的全新媒體包。(取材自環球網)
今年2022北京冬奧會的全新媒體包。(取材自環球網)

北京冬奧 東京奧運 運動員

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