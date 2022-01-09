河南波及豫滬浙3地9市 恐蹈西安「一刀切」防疫覆轍

醫護人員上門為臥床老人做核酸檢測。(取材自極目新聞)

河南 省新冠疫情 升溫，關聯病例已波及豫滬浙三地九市，昨天新增本土確診病例數更首度超過陝西西安，成為疫情「重地」。隨著管控措施升級，河南多地高速口昨起對來自鄭州 等地貨運車輛一律勸返，使得物流車輛無「口」可下被迫折返，引發企業和民眾抱怨河南恐重蹈西安「一刀切」防疫覆轍，要求管控措施應更人性化。

據國家衛健委統計，河南省8日全省新增本土確診病例共56例，其中光許昌市39例就超過陝西省西安市昨天新增的30例，全省累計超過200例，使得河南成為全國疫情「重中之重」。國家衛健委昨天表示，河南關聯疫情波及河南、上海和浙江三地九市。其中，許昌以禹州某企業聚集性疫情為主，鄭州已發生局部的社區傳播。

健康時報報導，河南省此輪疫情已涉許昌、鄭州、洛陽、周口等多地，許昌市、禹州市多地升級為高風險地區，禹州市並自9日起，中、高風險區域全部實行封閉管理，由醫護人員挨家挨戶為居民做核酸檢測。

由於鄭州為交通樞紐，人員流動量大，輸入鄰近省市的風險高，多地疾控中心已發布提醒，強化相關人員的隔離與進出措施。大河報報導，河南多地高速口對來自鄭州、洛陽、許昌等地貨運車輛一律勸返的情況不斷出現，引來物流企業抱怨，這不僅給物流企業造成了極大的壓力，更會間接導致部分生活必需品供應緊張。

多米物流運營經理宋磊昨天表示，現在前往周口、南陽、駐馬店都是這種情況。他們往這些地區運送的麵、丸子類的冷凍食品無「口」可下，無奈只能拉回鄭州。希望河南能早點重啟應急通行證機制，保障運送民生物資的車輛通行。

此外，路航物流、京東、菜鳥、長通、牧原、雙匯等多個物流企業也都遇到了相同的問題。駐馬店、焦作、安陽等多數地區針對來自鄭州、洛陽、許昌、周口等地貨運車輛一律勸返。但多數大型物流企業區域總部或分撥中心都位於鄭州，這樣一來必定會引起一系列影響。

「物流作為社會經濟的血脈，實施『一刀切』式的全面阻斷政策，必然會導致更加嚴重的問題。這一苗頭問題若不妥善處置，隨著春節臨近和疫情持續，可能會導致商超市場物價上漲，部分生活必需品供應緊張。」河南省物流與採購聯合會祕書長李鵬說。