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西安封城何時歇？ 三星、美光憂芯片供應斷鏈

中國新聞組／北京8日電
12月31日西安城墻景區在城墻東南角打出「再見2021 你好2022」「萬眾一心抗疫情」等光影字樣，迎接新年到來的同時。（新華社）
12月31日西安城墻景區在城墻東南角打出「再見2021 你好2022」「萬眾一心抗疫情」等光影字樣，迎接新年到來的同時。（新華社）

中國是目前世界上唯一堅持清零抗疫的國家，希望透過最嚴厲的手段消除新冠病毒，但零容忍卻讓國家經濟付出重大成本。南韓和美國處理器大廠三星和美光對於在西安的工廠表示擔憂，不知何時結束的封城行動將重創全球產業鏈。日本野村證券報告更是直指「中國封城已經造成行業供應鏈中斷」。

美國之音報導，2020年年初，製造業重鎮武漢最先爆發新冠病毒疫情，當局立刻全城封控，對全球製造業供應鏈造成重創。

目前處於封城狀態的千萬人口城市西安在芯片製造方面具有獨特的優勢，它與中國和世界知名手機和汽車廠商有著密切的業務關聯。西安供應鏈受阻對這些關聯企業造成了相當的困難。

南韓三星電子和美國美光科技都表示，它們在西安的工廠的業務受到封城影響，部分產品的交付不得不延期進行。不過，這兩家公司說，它們正在努力利用全球生產網絡最大限度降低供應鏈中斷所造成的影響。

法廣網報導，惠譽國際信用評等公司駐首爾分析師雪莉‧張（Shelley Jang）表示，三星的NAND晶片42%在西安廠生產，而西安生產的NAND占全球供應的15%。全球使用的NAND晶片1/3由三星製造。

雪莉‧張表示，西安封城時期若進一步延長，將對NAND快閃記憶體供應帶來負面影響。目前情況為產品供應增添更多不確定性。

中國當局也已將上海南方的寧波市部分地區封城，而寧波是全球最繁忙港口之一。這正使得貨運處理速度更慢，並可能造成本已高漲的海運費用進一步攀升。

封城 供應鏈 三星

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