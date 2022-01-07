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大熊貓「小核桃」 野放3年首次入境

中國新聞組／北京7日電
2021年11月，四川都江堰國有林場在野外監測工作中，從紅外相機中發現野生大熊貓的寶貴影像。經中國大熊貓保護研究中心工作人員辨認，證實拍到的大熊貓為2018年12月27日放歸的圈養大熊貓「小核桃」，這是首次在野外拍到「小核桃」。（取材自央視）
2021年11月，四川都江堰國有林場在野外監測工作中，從紅外相機中發現野生大熊貓的寶貴影像。經中國大熊貓保護研究中心工作人員辨認，證實拍到的大熊貓為2018年12月27日放歸的圈養大熊貓「小核桃」，這是首次在野外拍到「小核桃」。（取材自央視）

2021年11月，四川都江堰國有林場在野外監測工作中，從紅外相機中發現野生大熊貓的寶貴影像。經中國大熊貓保護研究中心（簡稱：熊貓中心）比對DNA，證實影像中的大熊貓，正是2018年放歸的圈養大熊貓「小核桃」，這是首次在野外拍到「小核桃」。

來源：YouTube

央視新聞報導，熊貓中心派出專家在海拔1346米安放紅外相機點位附近，發現了大熊貓採食箬竹和臥穴的痕跡，通過從糞便中提取DNA，經科研人員比對，確定這只5歲多的雌性大熊貓正是2018年放歸的「小核桃」。

熊貓中心專家黃金燕表示，2018年「小核桃」放歸後，就一直對牠跟蹤監測，根據收集的GPS項圈數據分析，「小核桃」在野外有了自己的領地，能進行長距離遷徙移動，完全適應了野外生態環境。

放歸大熊貓佩戴的GPS頸圈，是目前獲得大熊貓野外活動數據的重要途徑，因頸圈的大小和電池電量有限，一般在1到1.5年後就會自動脫落。項圈脫落後，科研人員會綜合分析之前收集的數據，繼續追蹤大熊貓的活動範圍。

去年5月，熊貓中心拾得了「小核桃」脫落的頸圈，分析了數據，了解了它在野外的生存情況。此次從拍攝到的影像上看，「小核桃」體態圓潤、活潑可愛，有嗅聞行為，說明其在野外生存狀況良好。

2018年12月，熊貓中心的大熊貓「琴心」「小核桃」在都江堰市龍溪-虹口國家級自然保護區放歸，這是史上首次在成都片區放歸人工圈養繁育的大熊貓。自2003年起，，熊貓中心已成功野化培訓並放歸了11隻圈養大熊貓，目前9隻生存良好。

2018年12月27日，中國大熊貓保護研究中心的大熊貓「小核桃」在都江堰市龍溪-...
2018年12月27日，中國大熊貓保護研究中心的大熊貓「小核桃」在都江堰市龍溪-虹口國家級自然保護區放歸，這是史上首次在成都片區放歸人工圈養繁育的大熊貓。（取材自央視）

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