「不死於病毒，就不算死亡」西安版封城日記的哭與喊

中國西安的疫情封城已經邁入兩周，儘管西安市政府對於嚴密管控自鳴得意，但全城禁足之下的生活感受卻是與官方溫差極大——右圖為近日在微博掀起爭議，孕婦無法就診而流血流產的悲劇，屢屢挫敗西安官方試圖扭轉的抗疫形象。 （取材自微博）

「這是2022年的西安，還是2020年的武漢...？」中國西安的疫情封城 已經邁入兩周，儘管西安市政府對於嚴密管控自鳴得意，但全城禁足之下的生活感受卻是與官方溫差極大。截至6日為止，西安單日確診數仍在二位數浮動，先前設下的「社會面清零」沒有達成，但官方仍急著宣布「確診數下降就是基本成功」。然而在表面護航防疫 政策的背後，封城以來接連傳出的民眾病危無法醫治、孕婦無法就診而流產的悲劇——也在巨大壓力下，被公開證實全是真實存在的已發慘案——屢屢挫敗西安官方試圖扭轉的抗疫形象，社群輿論就在解封遙遙無期的焦慮下陷入「誰才有資格代表西安人？」的全中國罵戰。

先前西安為了表現高效阻斷疫情的「社會面清零」，在西安一碼通APP全面崩潰、民眾無法進行核酸檢測 的突發事態下，幾乎等同宣告失敗。不過西安官方的解釋認為，目前確診數有緩解趨勢，而且已知病例全都是在隔離管控區域篩檢出來，所以「基本已經成功實現清零」，近期將會依照各社區的染疫狀況，評估是否逐步解封。

西安防疫當局降低標準的自圓其說，中國社會輿論買不買帳又完全是另一回事。從封城前後接連從微博、微信、或小紅書等平台傳出全城禁足的民生困境，諸如物資匱乏、無菜可買，或因為封鎖而病急無法就醫，甚至延誤就醫而回天乏術的人命悲劇。

起初還有許多人對這些外傳的消習半信半疑，或反射性地認為又是有心人要「黑西安」，引發社群網路的罵戰互搏。最引人注目的現場見證之一，是曾任中國《財新》調查記者、現為獨立媒體人的江雪，以一篇名為〈長安十日〉的日記文，紀錄她在西安封城以來的觀察，包括那些未被媒體報導的真實心聲與慘況，更直言不諱地抨擊政府當局只顧防疫表面，不顧人民性命安危，

「在這荒謬的城市，只要不是死於病毒，就不算死亡。」

圖為西安的志工們正在準備食物提供給需要人士。西安防疫當局降低標準的自圓其說，中國社會輿論買不買帳又完全是另一回事——從封城前後接連從微博、微信、或小紅書等平台傳出全城禁足的民生困境，諸如物資匱乏、無菜可買。（新華社）

封城中的西安市安遠門。（中新社）

西安防疫封城 代價竟是人民

不過看在另一群大力支持政府的人眼裡，這些揭發不是捏造的謠言、就是「不顧大局的個人小事」，或以資格論反駁：「你西安人嗎？我自己西安人都沒有過得這樣，我好得很！」直到相關資訊上了微博熱搜榜，到西安官方在民怨壓力下高調懲處，並且證實了這些慘案都是真實且已經發生的事件，才又引發中國社群的詫異與激憤——那些防疫封城付出的「代價」，竟是一個又一個的西安人民自己。

近來掀起輿論熱議的是一名懷有8個月身孕，最終不幸流產的西安孕婦。孕婦的親人「@不膩」在微博上發文，表示自己的小姨（該名孕婦）在1月1日約晚上7時肚子疼，於是緊急撥打急救熱線120，但始終打不進去，最終只好撥打報警熱線110而被送到西安高新醫院，當時已是晚上10時。不過，院方指出該名孕婦的核酸檢測過期4小時，而不讓其入院，最終在門外等候的孕婦因大量出血，院方才趕緊接診，無奈孩子已胎死腹中。

「我小姨很艱難地用雙手支撐著身體那樣在椅子上坐著，血順著椅子和褲子留下來，地上全是血！」

目前，孕婦已接受治療，身體正在恢復中。相關事件經證實後，被認定為一起責任事故，據悉西安高新醫院的相關責任人都會被警告處分、停職或免職。然而，在現行由上至下的混亂狀況中，相關涉事人辭職以示「負責」，一切就落幕了嗎？此孕婦事件引起爭議的關鍵也在於：核酸檢測過期4小時，還可以不可以入院？醫院有沒有拖延？

微博網友的輿論目前除了聚焦在為嬰兒的死感到難過，也質問相關單位：疫情期間究竟該如何救治孕婦？儘管國務院早在2020年2月已經提出一系列的具體要求——包括盡可能為孕婦創造獨立通道、指導孕婦正確識別臨產徵兆並前往助產機構分娩等——但自從西安封城以來，從網友的貼文和影片看來，許多要產檢、臨產的孕婦確實面臨無法入院的窘境。其中一名網友就指出封城之下，醫院拒收病人的常態狀況：

「如果醫院（指西安高新醫院）方面說的是實話，沒有拖延，那麽就是誰接誰倒霉…之前沒接的醫院都沒事，最後接的醫院反而被掛…要掛就一起掛出來比較公平吧，如果不是拖延不會造成最後的結果。」

而當輿論將矛頭指向西安高新醫院「耽誤治療」之際，也有網友質疑西安目前每一天都需要做核酸檢測，家裡有孕婦者為何不提前做好檢測，還要如此巨嬰地讓人操心？面對種種輿論，西安的高新醫院僅是簡單回覆：

「我們這邊不能說有問題，也不能說沒有問題，只能等上級部門的調查結果。」

疫情阻斷任務 全員措手不及

事實上，西安政府為達到「社會面清零」的防疫目標，實施又急又猛的疫情阻斷任務，也讓全員上下措手不及、難以跟上指令，例如西安政府要求出示48小時核酸檢測報告，結果民眾只好天天排隊做檢測，但報告出來後卻又過期了，結果只能重新再排隊檢測。混亂狀況也在醫院上演，包括有些醫院在沒有提出理由的情況下拒收病人、就算持有陰性檢測證明的病人也難以入院、病人入院後卻無人診治、持有陰性證明的家屬跪求入院見病危家人等，種種心碎又荒謬的狀況不斷上演。

有些小區市民還能獲得供餐，但另一邊，西安長安區東韋村子，也發生居民因為一天只吃一頓飯，而暈倒在地的狀況。 （取材自微博）

（新華社）

不僅是孕婦，家裡有小孩、老人、重症患者的西安民眾也一樣求助無門，尤其網友也擔心，是否會有獨居者、不會用社交媒體者默默在家中餓死或病死——目前爆出的已知事故裡，會不會只是冰山一角？

孕婦事故之外，另一掀起關注的事故也是一名網友 「@太陽花花花」於1月3日在微博求助，因多家醫院不願接診其心臟病發的父親，最終父親逝世的消息。該名網友指出父親在中午約12時突發心絞痛，但醫院卻以其來自中風險地區——儘管該名網友持有核酸檢測的陰性證明——而不願意接診。當時，網友指出自己不斷撥打110和120，但不是接獲不處理，就是熱線持續占線中。後來，其父親一直被拖延到晚上10點後才被醫院接收，最終已經回天乏術。

「耽誤太久，搶救失敗，我沒有爸爸了。」

對此，部分網友發文呼應自己也有類似遭遇，情況較輕微者斷食斷糧，情況危急者則是親人離世，且大部分在親人離世前都面臨急救熱線佔線、醫院拒收的狀況。此孕婦流產和父親離世的兩則事故在微博上引起熱議，讓網友難過感嘆：

「我並不是憤青，但我真的忍不住想：如果這是個有權有勢有錢的人，還會遇到這樣的事嗎？還會被像皮球一樣推來推去嗎？這是一個普通人的無助無奈憤怒，但有時候我們就是這麼普通的普通人，我忍不住想萬一將來遇到我怎麼辦呢，我哭嗎？喊？我鬧？...」

相關事件在網路上延燒後，西安市也在1月5日的疫情防控新聞發布會上表示：「任何醫院不得以疫情防控為由影響患者就診。對於急危重症、血液透析、腫瘤放化療等患者和孕產婦，開通服務電話、綠色通道，提供診療服務。」下方影片為當時在醫院哭求入院見父親的網友「@太陽花花花」，其在影片裡崩潰請求醫護人員。

來源：HUAN XIN

不僅是孕婦，家裡有小孩、老人、重症患者的西安民眾也一樣求助無門，尤其網友也擔心，是否會有獨居者、不會用社交媒體者默默在家中餓死或病死——目前爆出的已知事故裡，會不會只是冰山一角？（Getty Images）

一則則讓人痛心的事故也讓網友不禁想起兩年前封城的武漢，為何悲劇會一再上演？網友質疑為何西安明明有南京、通化、瑞麗等地的防疫借鑒，但防疫政策依然如此混亂。

中國時事評論家長平也在《李醫生，西安下雪了》道出了武漢與西安封城下的異同點：不變的是毫無預警地封城把西安變成了牢籠、官方依然繼續歌頌正能量等；而長平提到唯一不同的是，「西安沒有受訓誡後仍要發聲的李文亮醫生...沒有對視察高管大喊『全部都是假』的市民、也沒有報導真相的公民記者張展、陳秋實、方斌、李澤華。」

對比武漢封城 輿論反彈湧現

發出〈長安十日〉文章控訴的江雪，因為內容寫得直白，開始有中國網友擔心，會不會江雪也落得武漢公民記者一樣的下場，文章封鎖、人間蒸發？江雪本人透過微信對外表示，「不見打電話，也不見刪文章，一直在家都好」，江雪報平安的同時，剛從《環球時報》總編位置退任的胡錫進，在自己的微博上特地寫了一篇評論江雪：

「我讀了〈長安十日〉，一方面，我願意相信作者講述的西安封城以來大部分故事和細節都是真實的，另一方面，作者對文章素材有明顯的選擇性。這種選擇性是她的價值觀決定的，倒未必受某種政治動機驅使。」

故作理性中立的胡錫進，認為江雪的文字只有知識分子的悲情視角，「看待我們的社會存在很多視角，悲情的視角只是其中的一個。圍繞中國抗疫的肯定性視角無疑更加普遍，因為它得到了中國抗疫綜合效果遠好於外部世界這一強大事實的支持。」

微妙的是，胡錫進微博貼文底下的留言，並不全然都像他說的那樣「肯定性視角更加普遍」，不少人留言支持江雪紀錄真相、勇於發聲，而反觀在其他社群平台的議論文字，對政府防疫失能的民怨聲浪不絕於耳——這恐怕也是對比2020年武漢封城時所未見的輿論反彈。