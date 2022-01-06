2021國潮熱話題 三星堆、唐宮夜宴、天宮課…強力圈粉

2021年河南衛視春晚舞蹈「唐宮夜宴」，驚豔四座。（新華社）

中國近年積極推動「國潮」文化，將中國傳統文化或本土元素重新用現代的方式詮釋呈現，以吸引年輕人的目光，讓中國傳統文化能代代流傳下去。有媒體整理出去年三大「國潮」熱議話題，分別是河南 衛視春晚的「唐宮夜宴」、端午節 目的「洛神水賦」；河南三星堆遺址考古挖出「新坑」，發現了大量的古文物；神州13號成功接軌中國空間站，並透過連線地球給學生們上了「天宮課堂」。

華西都市報報導，「2021名人堂年度人文榜‧國潮出圈榜」日前出爐，該榜單主要以封面新聞客戶端數據為依托，綜合全網傳播熱度，從用戶搜索熱詞、瀏覽新聞關鍵詞、話題互動熱度等數據維度得出。

去年第一個爆點，來自河南衛視春晚的舞蹈「唐宮夜宴」。舞蹈的構思來自河南博物院和洛陽博物館的唐樂舞俑，十幾位纖細的舞者為了營造豐腴的唐朝小姐姐形象，全程「穿著塞海綿的連體衣，嘴裡含著醫用脫脂棉球登台演出」，其詼諧的風格也貼近春節需要的喜樂氛圍。

過了春節，去年端午節河南衛視也推出特別節目「洛神水賦」，舞者再次精彩再現了曹植名篇「洛神賦」，表演視頻還吸引中國外交部發言人華春瑩和聯合國教科文組織官方微博轉發。

在考古方面，去年也有重大進展。被譽為「20世紀人類最偉大的考古發現之一」的三星堆遺址，在2021年3月新發現六個「祭祀坑」及坑內珍貴的金器、青銅器、玉石器和象牙等文物，成為古蜀國起源的有力證據之一。

除了地底下的發現，中國去年在天空上的成就也吸引人民目光。2021年12月，由神舟13號航天員、「太空 教師」王亞平與翟志剛、葉光富授課的「天宮課堂」在中國空間站正式開講。三位「太空教師」演示了微重力環境下的細胞學實驗、人體運動、液體表面張力等神奇現象，花朵綻放的水膜、神奇的太空快樂球等「名場面」迅速刷屏。

「天宮課堂」也吸引了「硬核物理」博主、同濟大學前物理學教授吳於人的關注，在課堂正式開講前，她還被邀請與央視連線，帶領大家一同猜想宇航員們將如何在太空中做實驗。