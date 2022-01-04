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觀察站／中國換屆經濟 最怕「虎變不測」

特派員李春
2022年中國經濟進入「換屆」的「虎變不測」階段。（新華社）
2022年中國經濟進入「換屆」的「虎變不測」階段。（新華社）

跨入2022年，年前內外對中國經濟展望，給人印象最深的，是經濟學者在一隻隻數有多少灰犀牛會衝出叢林。然而今年的中國經濟，用「虎變不測」來說可能更加恰當，因今年中國迎來的是「換屆經濟」。

「虎變不測」語出李白「梁甫吟」，他那「大賢虎變愚不測，當年頗似尋常人」，是其一貫的狂放自許，但套用來看經濟，則可理解為如老虎之斑紋，如何變化、何時變化，一般人看不懂。

說「虎變不測」，是因有「換屆經濟」。換屆各地都有，但換屆經濟套在一起生變，這可是中國特色之一，因換屆是從上到下的一套動作，而大小官員的異動又與經濟息息相關。

中國今年的大事就是中共要召開二十大，中共最高領導層要換屆了。中國政體，全球獨一，那就是黨政兩門、四套班子、八大黨派、千萬幹部，全部都要與這中共黨會聯動，這叫「黨國一家」，實現從上到下，從前到後的換屆。

從上到下，說的是地方由縣到省，要層層遞選，為中共二十大作鋪墊，這基本要忙一年；從前到後，會前忙，會後更忙，中共黨的中央領導層今年換完屆，到明年3月再換政府、人大、政協、軍警甚至民間團體，都要大換班。

換屆動靜極大，今天中國，雖已再回政治掛帥，但仍是黨政一家，政經不分，所有主要官員都與經濟關連，以大格局來說，人事上的換屆，相當於經濟版圖也要換屆；以小政策來看，換了人就等於要變事，就算經濟政策不變，政策實施的味道也換了。

「換屆經濟」之年，整體看是變幻莫測，因大小人事方案都是保密的。「換屆經濟」本身，大致可整理出三特點，即「求穩中有不穩、不變中會驚變、通氣中有堵氣」。

說這求穩中有不穩，要看去年底中共召開中央經濟工作會議，其實主要是對「換屆經濟」作出應對，因此才有「穩字當頭」的方針。這次大換屆，至少面臨著經濟層面的增長不穩，各業下滑的狀態，要穩住經濟本來就不易，加上換屆從上到下的一動，就更難以穩住了。

再看那不變中會驚變，還是要記取中央經濟工作會議提的「三個環境」，在大換屆之年，求穩的目的，是在人事大變中能保持政事運作之不變，所以換屆事涉「三個環境」，都有可能連環生變，這就需要「保持平穩健康的經濟環境、國泰民安的社會環境、風清氣正的政治環境」，最好不要生變，但往往這時候，最易驚變。

「換屆經濟」本身，最怕的還是中央與地方在經濟層面產生梗阻，本來中國地盤大，指揮不易，有說現在已經可以「政令走出中南海」，其實不然，在政治層面上是有萬官歸順之狀，但在經濟層面更多的陽奉陰違。以西安爆疫，食品菜蔬那麼長時間調不進去，1300萬人的西安成了「餓都」，情況嚴重到何種程度可知。更不用說換屆將至，人人板凳坐不暖，事不關己高高掛起，至少經濟層面就有麻煩了。

中共

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