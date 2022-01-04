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西安人力接龍後… 商洛「騾馬隊」運物資 挨轟作戲

中國新聞組／北京4日電
網路3日瘋傳一段陝西商洛市丹鳳縣城街頭用馬匹運送防疫物資的影片，引發網友質疑。（取材自鳳凰網）
網路3日瘋傳一段陝西商洛市丹鳳縣城街頭用馬匹運送防疫物資的影片，引發網友質疑。（取材自鳳凰網）

西安本土疫情嚴峻，網上瘋傳一段陝西商洛市丹鳳縣城街頭用馬匹運送防疫物資的影片，在西安「人力傳菜」之後又引發一波「作戲」批評。對此。政府提出澄清，此為馬幫自發性行為。而面對各地民眾買菜難、就醫難亂象，西安市官方坦言因為準備工作不夠造成問題，相關部門正努力改進服務，並將動員和招募更多志願者參與。

綜合媒體報導，這段影片顯示，1月2日，陝西商洛因疫情防控車輛限行，有人以騾子和馬運送抗疫物資。八匹騾子和馬組成的騾馬隊，每匹騾或馬身上載有大大小小十數個包裹，旁邊還有幾位牽馬人。

影片引發批評，網民表示，「已經2022年了，怎麼還幹上世紀的事」，有人笑稱，「好！避免了汽車駕駛室裡不通風帶來的風險」，「馬路嘛，本來就是走馬的」、「運送物資為何不用車送效率更快？」

丹鳳縣委宣傳部工作人員3日表示，影片並非幫政府運送防疫物資，而是當地一馬幫在疫情發生後，自發買了物資，用八頭騾子從丹鳳趙戶嶺拉到鳳麓社區捐贈，全程大約三公里左右。馬幫趙先生表示，他們是馬幫沒有車，一共走了40分鐘，買的有泡麵、飲料、口罩等。

另外，由於傳播鏈不明，西安自去年12月23日「封城」，但因配套措施不到位，出現許多亂象。

一名西安男子因為交不起5000元人民幣(約785美元)的隔離費用，冒著生命危險，花了八天八夜在寒冬中，從西安咸陽機場徒步進入秦嶺山區，然後在100公里外被發現。網友將幾個逃離西安的事件總結為「徒步越秦嶺，單車歸淳化，寒冬渡渭河」，並指是疫情下的「災難版鐵人三項」，背後全是辛酸的故事。

還有一名暱稱「太陽花花花」的網友發文稱，父親突發心臟病，因位於封控區，耽擱搶救時間過世；另微博「西部決策」揭露，去年12月28日凌晨，一名女子抱著白血病的小孩在路邊求援，所幸交通警察發現協助。

報導指出，因本土疫情升溫，有130萬人口的河南禹州昨晚宣布「封城」，全市居民居家隔離、足不出戶；全市機動車輛不得上路，持通行證車輛除外；除保障日常生活物資供應，全市所有商店暫停營業。

西安市封城，工作人員幫民眾購買生活用品。（美聯社）
西安市封城，工作人員幫民眾購買生活用品。（美聯社）

疫情 封城 防疫

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