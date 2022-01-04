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買房1年不用還房貸 杭州90後女：銀行不給我還貸機會

中國新聞組／北京4日電
中國開始嚴打濫發房貸，讓去年多家銀行房貸撥款大塞車。（取材自錢江晚報）
中國開始嚴打濫發房貸，讓去年多家銀行房貸撥款大塞車。（取材自錢江晚報）

中國去年多家銀行房貸撥款大塞車，加上中央開始嚴打濫發房貸，許多人申請了房貸卻遲遲拿不到錢，有人因禍得福，房子買了一整年，都不用開始還貸款；也有人賣了房子後，過了近五個月才拿到買家給的房款，錯失換理想新房的良機。

錢江晚報報導，浙江省杭州市一位90後女孩張茜（化名），2020年時將手上的老房過戶給母親，自己加入了搖號大軍，運氣極佳地第一次就搖中了位於寧圍的一個樓盤，總價約300萬元（人民幣，下同，約47萬美元），她付了首付款後，再向銀行貸款120萬元（約18萬9653美元），2020年12月底簽約的利率是5.3%。

然而，銀行貸款卻遲遲沒有下來，也因為已經簽了合同，即使去年7月房貸利率一路走高到6%，她的利率也不會漲；雖然尾款未付清，但開發商表示這不是她的問題，不會違約。不久後，房貸「兩道紅線」開始嚴監管，許多銀行因為早已把房貸額度用完，只能直接暫停放貸。

「等了這麼久怎麼還沒放貸呢，銀行真是不給我還貸款的機會啊。」張茜這段「白住」的時間裡常常與同事吐槽自己的房貸一波三折，換來同事嘲諷：「你這是赤裸裸地『凡爾賽』啊！」

直到去年12月27日，張茜才終於收到銀行放款。這一年的時間裡，張茜如果在房子交付後立刻轉賣，僅利息費就省下了五、六萬元，堪比她的年終獎金。

另一位杭州市民高靜（化名）就沒有張茜這麼幸運了。去年5月，高靜位於濱江的一套小兩房終於找到了買家，房子總價300多萬元賣出，她打算把賣房的錢當買新房的首付款，投入了搖號。

「簽合同前我其實猶豫過，擔心萬一銀行貸款遲遲放不下來怎麼辦？」高靜說，舊房買家首付僅付了三成約100多萬，還有200多萬元要等貸款撥下來才能付款給她，但當時中介跟她保證，銀行一個月左右就能放款。

然而，就如同張茜遇到的狀況，買家的銀行貸款遲未放款。「我的買房計畫被徹底打亂了」，高靜說，他們急等這筆錢去搖號，手頭上卻只拿到買家的首付款，「不到200萬元，看得上眼的改善房根本就夠不著」，她也因此錯過去年8月的紅盤潮。

等高靜拿到銀行貸款時，已是去年10月，「就因為尾款等了五個月，我錯失了多個樓盤搖號機會」，高靜無奈地說。

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