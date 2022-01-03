前外交部長李肇星駐B站 網友「膜拜」：最厲害UP主

帳號「愛生活的李肇星」在B站發布的第一條視訊。（視頻截圖）

「不說假話，真話不全說。」新年伊始，名為「愛生活的李肇星」的帳號低調入駐嗶哩嗶哩（bilibili，簡稱B站），認證信息為外交部前部長，第一條視訊向廣大網友透露了季羨林親授的發言人「九字真言」。

綜合澎湃新聞、觀察者網、上觀新聞等報導，「愛生活的李肇星」發布的第一條視訊，題為「我想講點我知道的事、記得的事，講點真話供大家參考」，李肇星在視頻中圍著紅底方格圍巾，祝網友新年快樂。

說完開場白，李肇星面對鏡頭自稱有點忐忑，他說自己出生在山東省山區一個小村里，從小就不愛說話，「見了爺爺奶奶不叫人嘴不甜，後來糊里糊塗地到了外交部工作，又糊里糊塗地突然有一天被時任外交部新聞司司長」，意即後來的國務院 副總理、外交部長錢其琛通知他，準備讓他做外交部發言人。

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「我很緊張，我覺得發言人不就是老去說話嗎？發言嗎？我說我不行，最好不讓我做，他（錢其琛）說不行，你已經到了外交部工作了，外交部的規定和紀律是一切聽組織的話。就這樣，我就成了（外交部）發言人了。」李肇星打開話匣子回憶當年說，上任前他很緊張，突然想起在北大時特別崇敬的老師季羨林，當過北京 大學東方語言文學系系主任、資深教授。

李肇星打電話請教季羨林：「當發言人說話要注意什麼？」季羨林回答，「不要強調當發言人說話要注意什麼，你就當一個一般人，當個普普通通的好人，說話要注意以下兩點，九個字就行了：『不說假話，真話不全說。』」

李肇星談起了當外交部發言人的經驗：當發言人，一般就猜會問什麼問題，猜到了就大家集體商量，報告領導批准就可以用了；猜不到的只能現場發揮。「我就按照季先生的要求，也不著急也不害怕了。反正不說假話太容易了，真話不全說也容易。真話全說也太囉嗦，說不完。只要根據你的身分、授權，說你應該說的真話，就這麼簡單。」

李肇星說，走的地方越來越多，越發現自己無知。小時候爺爺告訴他孔子那句「三人行必有我師」，說一個人應該永遠學習，「我要向你們學習，儘管你們比我年輕多了。我也很光榮、自豪地把你們當做同學，願意和你們一塊學習。」

李肇星的首條視訊發布之後，立刻引起關注、點讚，目前已獲7萬粉絲，網友紛紛「膜拜」稱：「李外長好！」有人留言：「這真是B站最厲害UP主了，沒有之一。」還有人說：「好開心和李老在B站相遇，向您學習。」

李肇星曾任中國外交部發言人、常駐聯合國 代表、外交部副部長、駐美國特命全權大使、外交部長等職務，有豐富外交工作經驗。