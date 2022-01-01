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出版「厚顏無恥」之書 中華書局挨批後道歉

中國新聞組／北京1日電
中華書局出版的「梁佩蘭集校注」，作者是香港的教授董就雄。（取材自珠海學院視頻截圖）
中華書局出版的「梁佩蘭集校注」，作者是香港的教授董就雄。（取材自珠海學院視頻截圖）

北京中華書局出版的「梁佩蘭集校注」一書，近日被網民在網上發文，以嚴厲的措詞斥責該書不僅有多處錯漏字、斷句錯誤，註釋質量嚴重注水還胡亂發明，「從未見過如此厚顏無恥之書」。中華書局隨後向公眾道歉，並表示批評內容屬實，除下架該書，也將嚴肅處理該書相關責任人。

「梁佩蘭集校注」作者是香港珠海書院中國文學系教授董就雄，該書還得到香港大學教育資助委員會資助，2019年8月出版。

觀察者網報導，去年12月29日，微信公眾號「三十六陂」以「我從未見過如此厚顏無恥之書」為題發表文章，嚴厲地指出中華書局版「梁佩蘭集校注」中出現的眾多錯誤。 梁佩蘭是康熙年間進士、清初詩壇名家，與屈大均、陳恭尹並稱「嶺南三大家」，著有「六瑩堂集」。

文章稱，「梁佩蘭集校注」隸屬於「中國古典文學基本叢書」，是中華書局的排面之一，還得到了「國家古籍整理出版專項經費」的資助，這套書的整理質量卻「不堪入目」。

文章指出，問題大概可以分為三類。一是錯字、漏字、斷句錯誤等硬傷，第三首詩就將「九莖」寫成「九荃」。二是註釋質量嚴重注水，例如一個名場面是「飛高哉」，注為「飛得很高啊」；「高飛哉」，注為「高高地飛啊」。三是生搬硬套，胡亂發明。文章表示，整理者水平有限，遇到讀不懂的典故、詩句，經常自行發明一個別開生面的解釋，糊弄了事。

中華書局出版的「梁佩蘭集校注」被批錯漏百出。（megbook網站截圖）
中華書局出版的「梁佩蘭集校注」被批錯漏百出。（megbook網站截圖）

文章追問，隨著現在典籍電子化，古籍整理尤其是詩文集的註釋難度已大大降低。但整理出來的書籍質量卻不升反降。只要整理者有基本的專業素養，出版社稍微用點心，都不至於做出「梁佩蘭集校注」這麼匪夷所思的整理成果來。

12月30日，中華書局通過其微信公眾號發表「致讀者書」向公眾道歉。中華書局表示，公眾號「三十六陂」對「梁佩蘭集校注」書中的硬傷，所反映的問題屬實，「我們深覺慚愧，也深表感謝。」將嚴肅處理該書相關責任人，同時通知全國書店即日將此書下架。

中華書局於1912年元旦成立於上海，在整理出版古籍和學術著作方面享譽海內外。不少網友表示，中華書局認錯積極，值得鼓勵；但此後類似事件應盡量避免，才對得起百年招牌。

「梁佩蘭集校注」被批錯漏百出。（取材自觀察者網）
「梁佩蘭集校注」被批錯漏百出。（取材自觀察者網）

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