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中體育總局嚴禁國腳紋身 網酸岳飛也有刺青

記者林則宏／綜合報導
中國的國腳不乏紋身愛好者，圖為廣州恆大球星張琳芃。（路透資料照片）
中國的國腳不乏紋身愛好者，圖為廣州恆大球星張琳芃。（路透資料照片）

中國要求藝人「德藝雙馨」，如今也對運動員的形象提出具體要求。國家體育總局官網發布一份通告明確要求，嚴格限制各級足球國家隊運動員紋身，以展示中國足球運動員積極向上，做好社會表率。有網友酸當局管超寬，「球王梅西也進不了」，還有人表示 「岳飛還有紋身呢，難道民族英雄也形象不佳？」

來源：YouTube

中國國家體育總局這份通告稱，中國足協已重新修訂「中國足球協會國家隊運動員管理辦法」，其中對各級國家隊運動員提出了明確的紀律要求。各級國家隊將嚴格落實「管理辦法」的相關要求，切實加強國家隊運動員的生活、訓練、比賽等方面的管理工作。

這份「管理辦法」提出，國家隊及U23國家隊運動員嚴禁有新的紋身，對已有紋身者勸誡其自行清除紋身，如有特殊情況經隊伍同意後必須在訓練、比賽過程中對紋身進行遮擋；U20國家隊及以下各級國家隊，嚴禁徵調有紋身的運動員。

路透報導，越來越多的中國足球員流行紋身，例如廣州恆大隊球員張琳芃，之前在國家隊和俱樂部比賽中都曾被要求遮蓋紋身。

上海澎湃新聞指出，中國體育管理部門早前就已對足球運動員紋身做出規定。2018年3月底的中國杯，不少有紋身的球員在比賽中就都以繃帶遮住身上刺青。但中國足協當時並未明令禁止紋身，只是所有俱樂部和各級國家隊都有收到相關通知。

報導稱，除了比賽時要求球員必須遮擋紋身外，在拍攝團體照時，一些胳膊等明顯位置有紋身的球員也會被事後進行影像處理。

對於中國國家體育總局這項規定，不少網友表示支持，但也有網友認為，「這個和體育沒什麼太大關係，這種規定沒有意義」；「足球的重點在於青訓，在於各層次的比賽配置，不要總是盯著雞毛蒜皮的小事」。還有人說，估計以後足球員頭髮太長也不行了。

不少網友反問踢球和紋身有什麼關係，並批評體育總局的作法是敷衍。也有人開玩笑說，這下連國際知名球星梅西（Lionel Messi）在中國也沒球踢了，「誰讓你紋身？」

運動員 足球 梅西

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