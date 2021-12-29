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累計破800例 西安當局：沒戒嚴 路上抓人是謠言

中國新聞組／北京29日電
解放軍支援西安，進駐定點醫院和接管隔離病區。（取材自華商報）
解放軍支援西安，進駐定點醫院和接管隔離病區。（取材自華商報）

12月9日至今病例突破800例後，西安27日升級防控等級，實行最嚴格的社會面管控措施，也取消了外出採買機制。對於網上質疑「西安戒嚴」、「買不到菜」及「警務在街道拘捕流竄人員」的說法，市府即時闢謠，並約談多個平台，要求平抑物價並確保物流配送順暢。

香港01報導，西安市公安局27日發布通告指，自12月27日0時起，西安進一步提升防控等級，非疫情防控及民生保障車輛不得上路，市民除參加核酸採樣外，堅持不出戶、不聚集。

通告指出，市民要保持24小時通訊暢通，積極配合防疫、公安人員，落實入戶採樣、集中隔離、應急管控、現場管制等措施，如拒不配合，向流調工作人員隱瞞實情、虛構事實、故意躲藏，拒絕、阻礙調查工作，造成傳染病傳播或有傳播風險，最高可處行政拘留十日並罰款。

由於祭出罰則，網上還傳出「西安市公安部門及派出所對全市各大街道進行戒嚴，警務人員在全市各大街道對外出流竄人員進行嚴查、拘捕」的消息，傳言還稱被拘捕不但要行重罰，還會連坐單位。在傳言引發民眾憂慮後，西安市網絡中心通報稱，經證實，上述信息為謠言。

轉角24小時報導，由於西安封城來得突然，本來還保留讓民眾「每兩天可派一人外出採買」的彈性機制，但27日開始的禁足令也連同暫停了外出採購，一時之間讓在地民眾無所適從，直接反映在日常物資的恐慌需求，封城前夕大量搶購糧食，但現在即便外出也可能面臨街上無人又無菜可買的窘境。

與此同時，大量的物資需求湧入了各大電商平台，但自從封城前後開始，菜價物資就不斷上漲，也出現了民眾接連舉報店家趁機哄抬物價的現象，讓西安市場監管局急忙出面整治，並且在27日直接約談包括京東、美團、盒馬在內等20多家平台，命令配合政府的封鎖政策，要求平抑物價、確保物流配送順暢。

公安 封城 疫情

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