幫窮村翻身…拉麵哥：還是出名好 找被拐童更容易

拉麵哥暴紅，他也學會運用名聲來做善事。（取材自新黃河新聞）

中國網紅「拉麵哥」程運付，原本是個普通的拉麵師傅，但因為他的拉麵3元一碗，賣了15年。今年2月底，因為幾條短視頻，他成了頂流網紅。數百人從全國各地趕來，圍在他家門口拍他，一度讓他覺得很困擾。過了大半年，面對突來的名氣，他反倒「想開了」。不再沉溺於流量之苦，而是想用「名氣」改變這個小山村被「窮」困住的命運。

來源：YouTube

新黃河報導，大約半個月前，因為家中變故，程運付暫停出攤，並引發一大批主播離去。即便是留守的，也私下達成了共識：在村裡其他地方直播，絕不打擾他。

還是有粉絲從各地趕來，他們想跟「拉麵哥」聊聊天，合個影。雖然話不多，但程運付並不拒絕。只是，這些日子以來，因受困於諸多輿論，讓本就不善於表達的他，更拘謹了。

經歷了被流量突然闖入生活的無措，嘗盡了成名後的人生百態。而今，程運付覺得，如果沒有成為「拉麵哥」，他現在肯定還在起早貪黑地趕集。現在他在村裡賣拉麵，妻子偶爾直播賣農副產品，收入方面的確比以前「鬆快點了」。

不然今年河南 水災，他也不會帶著一家五口跑去安置點做拉麵，還捐了4000塊錢。但這，卻被人認為是「炒作」，這讓他有點難過。他表示，這些都是問心無愧的事，「就想做點實事，我沒拍視頻，也沒接受任何人采訪，我是不為了炒作」。

他還透露，臨近年末，他自掏腰包，給村裡300多位60歲以上的老人買了意外險。

「最開始的衛生、維持秩序，我們村裡的老少爺們沒少幫我」，他跟村裡商量著，想出份力。他領悟到，「還是出名好」，出名能宣傳家鄉，做很多自己想象不到的事，「包括幫人找孩子，現在有了影響力，通過視頻平台發，知道得多了，關注就多」。

程運付提到的「找孩子」，是指他早些年申請成為「寶貝回家」志願者的事。他的偶像是劉德華，自從看了電影 《失孤》後便當起尋親志願者。

《失孤》的原型郭剛堂的兒子在今年7月被找到，程運付也感到興奮，「替郭大哥高興」。

最近，他的尋親視頻也有了「新板塊」。他加入革命烈士尋親計畫，即幫助無名烈士找家，也幫家找烈士，「在平台上發了幾個，發完以後就有人給我私信，說找到了」。