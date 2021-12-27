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上海防疫新制 美國達美航空也停飛浦東航班

記者陳政錄／即時報導
上海浦東機場防疫新規，大大增加了出入境機組的消毒時間。（中新社）
上海浦東機場防疫新規，大大增加了出入境機組的消毒時間。（中新社）

繼日前長榮航空因上海防疫新規，暫停松山、高雄飛浦東航班載客後，美國達美航空官網也顯示，12月27和28日，該航空公司自美國底特律、西雅圖至上海浦東的航班均取消。中媒報導稱，由於無法完成入境防疫要求，航班取消後可能造成許多中轉乘客的簽證、健康碼過期，被迫面臨「非法入境」的局面。

財新網報導，在此之前，達美航空於當地時間22日，載有大量中國乘客的航班自西雅圖起飛6小時後，就因防疫新規影響，在俄羅斯邊界上空突然返航。隨後，達美航空後續的中美航班已悉數暫停，該公司官網顯示，12月27和28日，自美國底特律、西雅圖至上海浦東的航班均取消。

財新網引述達美航空相關人士坦言，航班因多方因素，無法完成入境防疫要求而暫時停航，譬如班機抵達上海浦東後消毒時間變長，工作時間面臨超時問題等，加上達美在上海沒有備用機組可用，將無法完成整個航程，甚至影響飛行安全。至於後續恢復時間，該人士說，目前暫無計畫。

由於中國農曆年鄰近，在達美航空航班暫時取消後，未來一周內美國至中國的客運航班僅剩8班，恐大大增加在美華人返鄉難度。

報導指稱，目前達美航空表示將對被中途取消航班的乘客，全額退還機票，但過程中將造成很多中轉乘客的簽證或防疫健康碼過期，加上美國多工作部門正在聖誕假期休假中，恐怕會讓他們面臨「非法入境」的局面。

對此，中國駐舊金山總領館26日曾公告，近日多個自美國飛往中國航班取消，使領館已向航司提出嚴正交涉。

防疫 西雅圖 非法入境

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