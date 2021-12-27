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「咱倆都死了牛咋整」…狠男殺前妻 她一句話逃死

中國新聞組／北京27日電
「咱倆都死了牛咋整？」女子被前夫砍傷，求饒時這句話救了她。此為示意圖。（取材自瀟湘晨報）
「咱倆都死了牛咋整？」女子被前夫砍傷，求饒時這句話救了她。此為示意圖。（取材自瀟湘晨報）

今年4月底，吉林公主嶺市的一名呂姓男子在與李姓妻子離婚半個月後，又要查看前妻李女的手機遭拒，呂男拿著菜刀將李女砍傷。呂男在意圖「整死」受害人時，李女求饒時提到了孩子對方無動於衷，直到提到了家裡的牛，呂男才心軟，通知親屬將李女送醫。

瀟湘晨報報導，呂男與前妻李女在今年4月16日離婚。4月29日，呂男回到李女在公主嶺的家中。因呂男懷疑李女外面有人了，要看李女手機，二人發生衝突，呂男用菜刀將李女左肩膀及頸部砍傷，後又掐頸部，將其推倒在床上，李女掙脫後跑到大門口但被抓住，並被按到在地上再次昏迷。

李女表示，她醒來時發現自己被呂男拽到門口了，就一直向呂男求饒。但呂男說「你都這樣了，也活不成了，我整死你，我也死了得了。」李女馬上說：「不行，還有孩子呢，不能死啊。」但呂男不為所動，又去廚房拿刀。李女馬上又說：「咱倆還有十幾頭牛呢，咱倆都死了，牛咋整？讓人家都搶走了，咱倆就白幹了。」呂男聽到這話才心軟了，通知李女姐夫趕到把她送醫院。

公主嶺市中級人民法院近日對該案進行一審判決，認定呂男犯故意殺人罪，判處其有期徒刑四年六個月。

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