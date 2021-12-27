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見義勇為失去肛門功能 南京胖哥：盼2022盡快二次手術

中國新聞組／北京27日電
邱紹春考慮朝短視頻方向發展，嘗試「探店」。（取材自九派新聞）
邱紹春考慮朝短視頻方向發展，嘗試「探店」。（取材自九派新聞）

南京最繁華的商圈路口新街口，5月29日晚發生「男子駕車撞人並持刀捅人」案件，33歲的「南京胖哥」邱紹春試圖制服肇事者時被捅傷，讓他的肛門失去功能。事發後的半年裡，邱紹春只能靠右側小腹的造口袋排泄，女友辭掉工作24小時貼身照顧著他。

來源：YouTube

九派新聞報導，邱紹春肚子上是一處像巨型蜈蚣的傷疤，將原本平整的肚皮一分為二。造口袋用白色紗布和膠布製成，用來盛放邱紹春的排泄物。如果一天中的消化物過多，造口袋會脫落。因此，他需要時刻警惕，聞到臭氣就馬上更換。家人需要頻繁地給他換袋子，邱紹春稱「弄得家裡的味道很大」，他很心疼，也很感激。

邱紹春23日轉發新華社視頻報導：希望2022年把第二次手術做了，能趕快恢復成健康的人。邱紹春表示，因為第一次手術時，內臟受損較多。而整個手術最要命的部分就是感染，所以現在需要把感染的部分養一養，再進行二次手術。

邱紹春肚子上是一處像巨型蜈蚣的傷疤，將原本平整的肚皮一分為二。造口袋用白色紗布和...
邱紹春肚子上是一處像巨型蜈蚣的傷疤，將原本平整的肚皮一分為二。造口袋用白色紗布和膠布製成，用來盛放邱紹春的排泄物。（取材自九派新聞）

邱紹春未來考慮朝短視頻方向發展，嘗試「探店」。他覺得現在自媒體強大，想看看自己能不能通過短視頻獲得收入。邱紹春坦言自己探店的想法很單純。第一，能吃到東西；第二，能不花錢吃東西，把每天飯錢省下來。

不少網友紛紛留言「希望好人有好報」、「聽到這個消息好難過，希望他早日康復！ 」也有很多網友來看望他，想為他捐款，都被他謝絕了。僅僅幾天，被拒絕的熱心款就有幾十萬。

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