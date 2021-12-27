燒錢發電好霸氣 30噸殘損人民幣換一家庭25年電力

江蘇國信鹽城生物質發電公司焚燒爐，是目前江蘇殘破人民幣的「終點」，它們在這裡焚燒轉化為電能。（新華網）

不再適合流通的殘損人民幣，銀行機構會如何處理？央視財經披露，殘損人民幣經過整理集中、粉碎之後，最終送到發電廠燃燒發電。據統計，每30噸重殘損人民幣，能發電3萬千瓦時，按照一個家庭每月用電100度來計算，可以讓一個家庭用上25年。

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紙質人民幣的平均流通壽命是3到4年，根據中國人民銀行的規定，任何銀行網點都有義務為客戶無償兌換殘缺、污損的人民幣，根據能識別的程度給出不同的兌換標準。

這些收回銀行的殘損的人民幣之後怎麼處理呢？殘損人民幣在商業銀行網點清點整理後，會被送回到人民銀行在各地的發行庫，各個發行庫會把它們再集中到鈔票處理中心。小額鈔票送去復點，而50和100元的大額鈔票在銷毀前，則被送進了清分車間粉碎。

殘損人民幣粉碎之後，會和稻草、樹枝等一些天然燃料進行混合，再壓塊兒裝車，被送到發電廠進行燃燒發電。

通常來說，每30噸左右的殘損人民幣，能發電3萬千瓦時，按照一個家庭每月用電100度來計算，可夠一個家庭用300個月。

國家「燒錢」發電的效率好嗎？有媒體科普知識指出，根據1千瓦時等於1度電的換算來看，30噸煤炭約能夠發出7萬5000度的電。但30噸的紙幣燃燒後所發的電不到煤炭發電量的一半。因此燃燒人民幣的發電效率與普通紙片沒有差別。