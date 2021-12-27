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張伯禮談西安疫情：1月下旬可以控制

中國新聞組／北京27日電
疫情下的西安，防疫人員正進行消毒和生活用品供應。（新華社）
疫情下的西安，防疫人員正進行消毒和生活用品供應。（新華社）

陝西省西安市本土疫情嚴峻，為進一步做好疫情防控工作，西安市疫情防控指揮部辦公室26日下午通報，將於晚間6時起進行全市大規模消毒，要求市民提前關閉門窗。至於拐點何時出現？張伯禮院士表示，預計到1月中旬西安疫情能夠得到阻斷，1月下旬控制住完全有可能。

央視新聞報導，張伯禮說：「對於西安的情況，我們因為現在是還要嚴防死守，還要積極地做篩查，把病人控制起來，盡快地把它阻斷了。我估計用一個週期到一個半週期，也就是說到1月中旬左右能把它阻斷了，到1月20幾號能夠把它整個控制了，我想還是完全有可能的。」

元旦和春節將至，人員流動和聚集頻繁，針對目前疫情形勢，張伯禮院士表示，「抗疫持久戰到了關鍵時期，大家再堅持一下！盡量減少流動，原地過年。」

張伯禮說，「我們希望在這段時間能夠不出去盡量不出去，包括出國，也包括出省去旅遊，盡量原地過年。實際抗疫這場持久戰，現在到了一個非常關鍵的時期，拐點就要出現，所以大家再堅持一下。特別是冬奧會要來了，我們還是要營造好一個很好的氛圍，迎接冬奧會，把中國這種好的形勢堅持下去。」

張伯禮表示，保持社交距離，勤洗手、勤通風、戴口罩，都是又簡單又有效的防疫做法，在目前高發期、最危險的時候，一定要做好個人的防護，把自己的生活方式調整好，不要熬夜，多喝水，不要膏粱厚味，不要大魚大肉天天吃，保持大便通暢，這都是很有效的方法。

另據西安市疫情防控指揮部通報，自2021年12月26日18時開始，在全市範圍內展開全面消殺。通告稱，請廣大市民提前關閉門窗，收起在露天陽台晾曬的衣物、放置的物品；消殺作業後，避免用手觸摸建築物外表面及花草樹木，一旦觸摸，立即用清水沖洗。

據西安市下午召開的記者會上說明，12月9日0時到25日24時，西安市累計報告本土確診病例已達485例。經過調查發現，近期新增病例主要集中在長安大學、四季薈餐廳、長豐園小區、匯成天璽C座、光電產業園、天佑兒童醫院、紫郡長安、鄠邑區玉蟬街道、龍城銘園等地。

疫情 社交距離 口罩

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