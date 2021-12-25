中國龍芯中科過「毛誕節」 員工放假 網友：鬧劇

龍芯中科公司董事長胡偉武在電視節目中表示，要「擼起袖子加油幹」。(視頻截圖)

12月25日是西方聖誕節 ，26日則是中國前領導人毛澤東出生的日子。在中國當局於多地禁止聖誕活動的同時，一家中國企業卻發布通知，將12月26日稱為「毛誕節」，並表示會在「毛誕節」放假一天。

自由亞洲電台報導，近日，中國龍芯中科技術公司發出的一份放假通知在網路上流傳。通知中說：「為紀念偉大導師毛主席誕辰，公司將每年的12月26日定為『毛誕節』（或稱『人民節』）並參照公司節假日規定放假一天。2021年『毛誕節』恰逢星期日，特調整為12月31日放假一天，特此通知。」

在推特上，有不少網友表示這是「一場鬧劇」、「真是哭笑不得」。

龍芯中科公司北京 總部接線員表示，12月31號放「人民節」的假。

龍芯中科公司官網上一篇題為「毛主席的誕辰日，龍芯的「人民節」」的文章透露，該公司從2015年起就有在毛澤東出生日之際放假一天的規定。「龍芯中科總裁胡偉武就是毛主席的忠實粉絲之一。」

據報導，胡偉武在2020年10月接受中國雜誌「環球人物」採訪時，曾表示他「要用毛澤東思想搞龍芯研發」。在2020年年底的跨年夜於北京電視台一次演講中，胡偉武不僅表示要「自力更生」，還曾引用過習近平的用語「擼起袖子加油幹」：「我們做核心技術，我們不僅要擼起袖子加油幹，我們還要耐著性子堅持幹。」

報導指出，作為一家開發、生產和銷售中國國產計算機芯片的企業，龍芯中科公司於2010年經中國科學院和北京市政府牽頭出資成立。

現居洛杉磯、曾在中國多年從事計算機硬件行業的楊俊表示，中國的政治環境是導致這種企業文化的直接原因。中國當局在科技領域，懷有一種類似毛澤東在大躍進時期追求「多快好省地建設社會主義」的心態：「中國的芯片，一直來說都是一個政治掛帥的領域。

在龍芯中科公司過「毛誕節」之際，中國當局已在安徽、山東、廣東、廣西、雲南多地禁止聖誕節聚會。

另據觀察者網報導，毛澤東誕辰前夕，嫦娥五號 備份月球樣品23日運抵湖南長沙，告慰毛澤東夙願。

據「長沙發布」消息，23日中午， 隨著CA1399航班在長沙黃花國際機場穩穩著陸，一份珍貴的嫦娥五號備份存儲月球樣品運抵長沙 。

2020年12月17日1時59分，嫦娥五號返回器攜帶1731克月球樣品返回中國。同日，國新辦新聞發布會上宣布， 「國家航天局決定將湖南韶山毛主席的故鄉作為月球樣品異地災備點，以告慰毛主席『可上九天攬月』的夙願。」韶山是全國唯一的月壤樣品異地容災備份存儲基地，承擔著保存珍貴月壤樣品的重要使命。