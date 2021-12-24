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打擊流量造假、黑公關…「清朗」收官戰

中國新聞組／北京24日電
中國將展開「清朗」行動，打擊網路亂象。（中新社）
中國將展開「清朗」行動，打擊網路亂象。（中新社）

中國中央網信辦昨日宣布，要展開為期兩個月的「清朗」行動，針對打擊流量造假、黑公關與網路水軍的亂象，並且將展開三方整治任務。網信辦要求，打擊流量造假、黑公關、網絡水軍亂象，是2021年「清朗」系列專項行動的收官之戰，要強化組織領導，推動專項整治工作取得扎實成效。

香港文匯報報導，網信辦稱，專項行動將緊盯短視頻、直播、電商平台等商品營銷環節，治理製造虛假銷量、虛假好評等問題；重點關注社交資訊、論壇社區、視頻直播、應用商店、小程式等平台環節，整治批量購買粉絲、增加「殭屍粉」「達人粉」，組織水軍製造虛假閱讀量、評論量、轉發量、點讚量、下載量、曝光量等問題。整治行動還將密切關注各類網站平台「熱搜榜」「排行榜」「熱門推薦」等榜單位置，嚴肅查處利用人工或技術手段惡意炒作、刷榜拉票等問題。

二是持續整治網絡黑公關亂象。重點打擊以在網上發布負面信息為由，對他人進行敲詐勒索，牟取不當利益的行為；整治蹭炒社會熱點，炮製所謂的「熱文」、「爆款」，刻意煽動網民情緒進行惡意營銷的問題；集中處置惡意假冒、仿冒或者盜用組織機構及他人賬號發布信息內容，以吸引關注或實現自我炒作目的的問題；嚴肅查處網站平台及相關工作人員收受財物，為企業或個人刪除負面信息的問題；打擊商家編造競爭對手負面信息或誤導性信息，有組織地炒作發布、助推上升熱度，損害企業合法權益的行為。

三是堅決查處涉網絡水軍信息、賬號及相關操控平台。全面清理一批打著「網絡兼職」、「招募寫手」名義推廣引流或招募水軍的信息；集中查處一批批量註冊、發布同質信息，用於製造虛假數據、蹭炒熱點話題、攻擊詆毀他人、沉降負面信息的水軍帳號；嚴厲打擊一批群控軟件和提供刷量服務的掛機平台。

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