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廣州濫伐老榕樹 「文明城市」資格被拔

記者羅印冲／北京20日電
濫伐古樹激怒北京，廣州「文明城市」資格被拔。（取自新快報）
濫伐古樹激怒北京，廣州「文明城市」資格被拔。（取自新快報）

廣州大規模砍伐3000棵老榕樹風波，引發多名官員被問責。最新消息，廣州市因此事被停止「文明城市」資格一年。

中共中央文明辦17日發函稱，廣州市因發生破壞城市生態環境和歷史文化風貌的重大問題，從2021年12月16日起，停止廣州市「全國文明城市」資格一年。

在停止資格期間，廣州市不得在城市形象宣傳廣告和資料、公共場合、正式公文中使用文明城市稱號。

通知又提到，在停止資格期滿後，將根據相關部門的評價、省文明委考核意見進行複查，特別是在城市自然環境生態、歷史文化風貌方面，確定是否恢復資格。

香港01報導，據公開資料，廣州市此前共四次獲評「全國文明城市」，並在過去三次均受中共中央文明辦通報表揚，2020年更名列全中國第四。

廣州市2020年底砍伐3000棵老榕樹，引發民眾不滿。有消息稱，有老幹部向中共中央反映，引發高層震怒，導致廣州市委書記張碩輔與市長温國輝12月初同時被免職。

與此同時，廣東省紀委監委12月12日還對10名官員問責。同日，廣州市召開領導幹部大會，廣州新書記林克慶在講話中對此事稱做了「深刻檢討」。

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