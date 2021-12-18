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中國保冬奧 邊境口岸明年3/15前「跨省遊」喊停

記者呂佳蓉／綜合報導
在黑河出入城關口，防疫人員在寒風中執行查驗掃碼、測溫、登記等流程。（中新社）
在黑河出入城關口，防疫人員在寒風中執行查驗掃碼、測溫、登記等流程。（中新社）

中國本土疫情持續延燒，為保明年2月北京冬奧順利進行，文旅部發布通知，從17日起到明年3月15日，暫停旅行社及線上旅遊企業經營進出陸地邊境口岸城市的跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務。此外，由於浙江疫情不見退燒，民眾若想進北京，須持核酸檢測陰性證明。

文旅部這份通知是2022年元旦春節期間旅遊團隊疫情防控工作的通知。通知指出，要嚴格執行跨省旅遊經營活動管理熔斷機制。對出現中高風險地區的省、區、市，立即暫停旅行社及線上旅遊企業經營該省、區、市跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務並及時公布。

通知並指，從即日起至2022年3月15日，暫停旅行社及線上旅遊企業經營進出陸地邊境口岸城市跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務，但涉及港澳兩地除外。

另外，中國16日新增56例本土確診，依然以浙江居多。隨著元旦春節即將到來，目前包含北京、西安等地均要求有48小時內核酸檢測陰性證明才能進城。

中國國家衛健委通報，17日新增的56例本土確診涉及五個省分，分別為浙江44例，其中紹興40例、杭州2例、寧波2例；陜西5例，其中西安4例、延安1例；內蒙古4例，均在呼倫貝爾；廣東2例，其中廣州1例、東莞1例；四川1例，在成都。

中國從18日起開賣2022年元旦假期（1月1日至3日）首日的火車票；春節假期則從1月31日至2月6日，共計7天。鑑於防控疫情，目前已有北京、西安等地要求，必須持48小時內核酸檢測陰性證明方能進城。

浙江成這輪疫情重災區，圖為紹興市蓋北鎮進港公路正在設置隔離點，準備安置被隔離人員...
浙江成這輪疫情重災區，圖為紹興市蓋北鎮進港公路正在設置隔離點，準備安置被隔離人員。（新華社）

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