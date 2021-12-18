大媽廣場舞太吵啦！人大要出手嚴管 個人最高罰千元

跳廣場舞若擾民又拒不改正將被罰款，個人最高1000元。（取材自四海網）

中國各地都能看到大媽們聚眾跳廣場舞，但產生的噪音、惡意占地等狀況層出不窮，讓很多人厭惡。全國人大針對這一問題，將訂定處罰條款，個人最高可罰1000元，網友對此拍手叫好。

全國人大常委會法工委發言人岳仲明17日表示，噪聲汙染防治法草案二審稿將提請全國人大常委會審議，對近年來群眾反映較多的廣場舞雜訊擾民等問題，草案作針對性的規定。

據中新網報導，草案在防止廣場舞雜訊擾民方面規定，在街道、廣場、公園等公共場所展開娛樂、健身 等活動，應當遵守公共場所管理者有關活動區域、時段、音量等規定，採取有效措施，防止雜訊汙染，且不得違反規定使用音響器材產生過大音量。

草案並指，公共場所管理者應當合理規定娛樂、健身等活動的區域、時段、音量，可以採取設置雜訊自動監測和顯示設施等措施加強管理。

違反規定的，由地方人民政府指定的部門說服教育 ，責令改正；拒不改正的，給予警告，對個人可以處200元以上1000元以下（人民幣，下同）的罰款，對單位可以處2000元以上2萬元以下的罰款。

報導一出後，大量網友紛紛拍手叫好，稱「太好了，終於動真格的了」、「這項舉措，深得民意，溫暖人心」。