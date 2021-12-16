科興3劑抗Omicron？中檢院：混打抗體高10倍

北京科興生產的科興新冠疫苗。（資料圖片）

北京科興15日公布針對新冠病毒Omicron 變異株的初步實驗指出，接種三劑次克爾來福（科興）疫苗 後，血清中和抗體陽性率為94%，比兩針的中和抗體比率高1.6倍，也就是說，接種三針科興疫苗能有效抵禦Omicron；但中國官方機構最新檢測 也顯示，接種2劑滅活疫苗後，再混打腺病毒疫苗，中和抗體滴度高10倍，預期中方將推出混打疫苗因應。

Omicron入侵中國，天津13日通報1例入境閉環管控人員確診後，廣州14日通報1名返國居家隔離人員核酸檢測呈陽性。對中國防疫構成極大的威脅，因為絕大多數民眾是接種科興滅活疫苗。

據香港文匯網報導，科興最新實驗室研究結果表明，20份接種兩劑次疫苗後的血清中和抗體陽性率為35%（7/20），48份接種三劑次疫苗後的血清中和抗體陽性率為94%（45/48）。證明第三劑疫苗的接種可有效提高血清對Omicron病毒株的中和能力。

環球時報消息，中國食品藥品檢定研究院（中檢院）的檢測結果顯示，接種兩劑滅活疫苗後，加強一劑腺病毒載體新冠疫苗（吸入劑型），針對Omicron變異株假病毒的中和抗體滴度較原型株僅略有下降，較三針滅活疫苗接種後中和抗體滴度高十倍。

Omicron會大幅削弱疫苗效力，香港大學微生物學系團隊研究顯示，已接種兩劑疫苗者，打中國滅活疫苗科興的血清全部無法中和Omicron，即無人有抗體殺滅這個變種病毒；打復必泰（輝瑞BNT）也明顯效力大減，只有約1/5可中和Omicron。

報導引述業內人士稱，隨著越來越多的研究證明疫苗序貫接種（不同疫苗接種）的安全性和有效性，這個接種策略可能會在Omicron的影響下加速推進。

中國的新冠疫情仍持續蔓延，據國家衛健委統計，15日0至24時，本土病例增加69例，其中以浙江56例最多。為減少疫情擴散，中國多地鼓勵就地過年，浙江寧波市政府14日出台通知，鼓勵和支持企業春節期間留工優工促生產，春節堅守崗位的外地員工將發放住宿餐飲折扣券、電影景點免費券等，每人最高可領專項補貼人民幣500元。