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被拐兒暫住養父母家 孫海洋「送回」 後村外住3天

中國新聞組／北京14日電
孫海洋（左）和妻子彭四英（右）終於找回丟失14年的兒子孫卓（中），但孫卓說，自己想在養父母這邊把這學期的課程上完。（取材自微博）
孫海洋（左）和妻子彭四英（右）終於找回丟失14年的兒子孫卓（中），但孫卓說，自己想在養父母這邊把這學期的課程上完。（取材自微博）

電影「親愛的」原型人物「孫海洋尋子案」，歷經14年的協尋，終於12月6日一家團圓；但剛尋回的兒子孫卓說，想在養父母這邊把這學期上完，因此孫海洋和妻子彭四英專程送孫卓「回家」，還在兒子住的村莊外悄悄待了三天。

上觀新聞報導，12月6日那天，夫妻倆和孫卓是坐高鐵回老家的。但他們看到孫卓在公共場合總被人群圍著，有些為孩子擔心，夫妻倆決定開車帶他去聊城陽谷他的家，這樣三個人也好利用路上時間多聊聊。

真正的告別時刻在夫妻倆把孩子帶回陽谷縣時已經完成了。當時他們把孫卓送到學校門口，彭四英還特地在分別後給孩子發了條微信，大意是她今晚就要動身回去了，讓他安心上學。

來源：YouTube

隨後，孫海洋夫婦在距離孫卓養父母家村子2公里開外的地方找了旅店住下，在陽谷3天，兩人換了3次旅館，似乎是在有意模糊他們的行蹤。2公里，這是夫妻倆觀察孩子生活圈的安全距離，保持若即若離，既可以不驚動周圍的人，又可以揣摩出孫卓被拐14年來的生活習慣、視野、見聞。夫妻倆還去了人販子的村莊，就是想看看「究竟是什麼樣的地方」。

報導說，夫妻倆始終沒走進孫卓在陽谷的家，也沒見到那邊的養父母，甚至房子周圍的鄰居都不敢打擾，「害怕驚動孩子，也不知道和那邊父母見了面該怎麼交流，畢竟孩子對他們有感情。」

彭四英對養父母沒有做出任何評價，即使是養母發表聲明說自己並沒有出錢買孩子，是人販子主動把孩子送來的，彭四英也沒有表露出太多情緒。她明白任何評價傳到孩子的耳朵裡，都會是一種傷害。

按照母親彭四英的說法，孫卓應該還會以「孫卓」這個名字繼續生活。這也是在他還未尋回時夫妻倆的約定：孩子不用改名。

彭四英說她還會再去陽谷縣的，「畢竟現在孩子還沒有回家，也都還算不上結局。」

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