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鍾南山談接種率 「年底有望達到83%」

中國新聞組／北京12日電
中國國務院聯防聯控機制舉行記者會，國家衞生健康委重申，中國將繼續堅持「動態清零」防疫政策不動搖。（取材自中國網）
中國國務院聯防聯控機制舉行記者會，國家衞生健康委重申，中國將繼續堅持「動態清零」防疫政策不動搖。（取材自中國網）

大灣區科學論壇生命科學分論壇昨日在廣州舉行。中國工程院院士鍾南山在論壇現場表示，有信心中國疫苗注射率能够在2021年底達到83%，並呼籲民眾接種疫苗加強針。「科技戰勝一切！」鍾南山表示，疫情防控需要交叉學科共同努力，基礎、疫苗、臨床、防疫齊心協力盡快控制疫情傳播。

中新社報導，鍾南山認為，疫苗充分地注射到一定比例的人口能够達到群體免疫的目的，根據評估，中國要達到理論上的群體免疫要求，83%的人口要完成注射疫苗。目前，中國完成全程接種的人口達到11.5億，占全國人口的81.9%。鍾南山表示，2021年底有信心中國疫苗注射率能够達到83%，為群體免疫奠定很好的基礎。

鍾南山指出，中國產的疫苗加強針是真實有效的。他並表示，正在加強研究如何提昇疫苗接種有效率。針對Omicron的出現，鍾南山提到，Omicron帶來很多新的問題，目前對傳播規律、致病機制、早期病例發展等都不瞭解，醫療和藥物方面也知道較少，因此各國開展這方面研究的交叉學科都要共同努力，當前需要爭取做到動態零傳播。

「溯源需要合作，疫苗也需要合作，很多方面需要國內國際的共同努力。」鍾南山表示，科技戰勝疫情要靠各個國家的努力，單靠一個國家無法做到。「一隅不安，舉世皆危。」鍾南山呼籲，全球要加強協作。

另據香港電台報導，國家衞生健康委昨日重申，中國將繼續堅持「動態清零」防疫政策不動搖，努力以最低的社會成本，在最短的時間內控制住疫情。

國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年表示，動態清零不是追求「零感染」，動態清零不是「躺平」，不是任由疫情發展，而是控制它、切斷它。

梁萬年在記者會上表示，中國目前尚未有能力不出現一例本土病例，但中國有能力、亦有信心，當發現有本土病例出現的時候，快速撲滅疫情。

元旦、春節即將到來，國家衛健委疾控局副局長吳良有表示，疫情傳播風險較大。目前中國疫情形勢總體平穩，近期局部地區發生由境外輸入引起的本土小範圍疫情，但全球疫情仍在高位流行，病毒不斷變異，境外疫情輸入的風險持續存在。

疫情 疫苗 鍾南山

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