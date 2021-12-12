我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國演員涂們61歲病逝 曾在金馬獎喊「中國台灣」

滿洲里「魚頭人」暴紅 11歲童：逗防疫人員開心

中國新聞組／北京12日電
11歲男孩李華戴著綠魚頭套去做核酸，上了央視新聞。（視頻截圖）
11歲男孩李華戴著綠魚頭套去做核酸，上了央視新聞。（視頻截圖）

央視「新聞直播間」日前播出內蒙古滿洲里大規模核酸檢測啟動報導中，一位頭戴綠魚頭套的市民排隊等待檢測的畫面，引來不少觀眾猜測他的身分，「新聞裡出現綠魚頭」話題更衝上微博熱搜。這位「綠魚頭人」昨天現身，是11歲男孩李華，他說戴頭套做核酸，主要是想逗防疫人員開心。

來源：YouTube

極目新聞報導，今年就讀小學五年級的李華說，當天住在滿洲里湖西小區的居民都下樓排隊做核酸檢測，大概排了40多分鐘，為了想讓自己顯得更特殊一點，就戴著綠魚頭套，但最主要還是想逗哪些防疫人員開心。

在排隊的時候，他還自拍了一段視頻發給同學，也才有人認出他就是那個戴著綠魚頭套的市民。李華還說，這個綠魚頭套是他媽媽在網上幫他買的；那時並不知道有記者在現場拍攝，後來同學把視頻轉發給他看，才知道自己上了央視新聞。

被問到當時為什麼會突然搖擺身子？李華說，當時發現周圍很多人都在看他，感到有些尷尬，所以搖擺一下想要緩解尷尬的氛圍。

報導指，對於這個特別的舉動，許多網友都說這位戴綠魚頭套的市民樂觀又有趣，想讓防疫人員開心的初衷很貼心。

檢測 防疫 微博

上一則

港工展會開幕 特首7攤位血拼 消費逾5000元

下一則

邊境口岸設投票站 登記僅2成 譚耀宗稱車程較遠

延伸閱讀

內蒙測核酸驚現「魚頭人」 網酸BBC：病毒致中國變種人

內蒙測核酸驚現「魚頭人」 網酸BBC：病毒致中國變種人
長三角防疫升級 浙江戰鬥狀態

長三角防疫升級 浙江戰鬥狀態
內蒙古滿洲里新增24例 石家莊鹿泉增4例

內蒙古滿洲里新增24例 石家莊鹿泉增4例
冬之二三事（四）

冬之二三事（四）

熱門新聞

社交軟件近日出現一篇文章，講述一個女生如何從一個「好學生」變成自己最討厭的「包養女」，圖為示意圖。（取材自網易新聞「南門看客」）

渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

2021-12-08 07:00
根據最新的Omicron變種病毒案例，兩位完整接種疫苗的旅客，在香港防疫旅館隔離時中鏢，報告顯示病毒透過旅館走廊接觸到人體，正好說明衛生當局審慎看待這個極具傳染力病毒的原因。（美聯社）

「Omicron開門就染疫」完整接種者 沒出防疫旅館也確診

2021-12-05 22:16
汪小菲（左）與張蘭。 取材自微博

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

2021-12-04 07:20
上海夜景。圖：pixabay

「上海小紅樓」富商圈養性奴 微博文章全刪光引怒火

2021-12-07 17:10
薄熙來夫婦敬獻的花圈。（取材自微信）

岳母出殯 薄熙來與妻未奔喪 薄瓜瓜悼：是我每日的牽掛

2021-12-08 22:33
孫海洋尋子14年後，終於傳來好消息。（取材自紅星新聞）

趙薇電影「親愛的」原型 他被拐走14年的兒子找到了

2021-12-06 00:05

超人氣

更多 >
龍捲風襲中西部逾80死 肯州工廠已79人喪命

龍捲風襲中西部逾80死 肯州工廠已79人喪命
明州高速路逆行撞貨車 中國留學生1死4傷

明州高速路逆行撞貨車 中國留學生1死4傷
世界晚報／20歲華男被逮 涉嫌超速撞死亞馬遜華女高管

世界晚報／20歲華男被逮 涉嫌超速撞死亞馬遜華女高管
2021通膨大考你PASS了嗎？3難題當掉一堆人

2021通膨大考你PASS了嗎？3難題當掉一堆人
英女王為保皇室永存 決心在離世前切割不肖孫哈利？

英女王為保皇室永存 決心在離世前切割不肖孫哈利？