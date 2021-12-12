滿洲里「魚頭人」暴紅 11歲童：逗防疫人員開心

11歲男孩李華戴著綠魚頭套去做核酸，上了央視新聞。（視頻截圖）

央視「新聞直播間」日前播出內蒙古滿洲里大規模核酸檢測 啟動報導中，一位頭戴綠魚頭套的市民排隊等待檢測的畫面，引來不少觀眾猜測他的身分，「新聞裡出現綠魚頭」話題更衝上微博 熱搜。這位「綠魚頭人」昨天現身，是11歲男孩李華，他說戴頭套做核酸，主要是想逗防疫 人員開心。

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極目新聞報導，今年就讀小學五年級的李華說，當天住在滿洲里湖西小區的居民都下樓排隊做核酸檢測，大概排了40多分鐘，為了想讓自己顯得更特殊一點，就戴著綠魚頭套，但最主要還是想逗哪些防疫人員開心。

在排隊的時候，他還自拍了一段視頻發給同學，也才有人認出他就是那個戴著綠魚頭套的市民。李華還說，這個綠魚頭套是他媽媽在網上幫他買的；那時並不知道有記者在現場拍攝，後來同學把視頻轉發給他看，才知道自己上了央視新聞。

被問到當時為什麼會突然搖擺身子？李華說，當時發現周圍很多人都在看他，感到有些尷尬，所以搖擺一下想要緩解尷尬的氛圍。

報導指，對於這個特別的舉動，許多網友都說這位戴綠魚頭套的市民樂觀又有趣，想讓防疫人員開心的初衷很貼心。