我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大突破…阿桑吉可引渡美受審 不押入重刑犯監獄

日擬與美同步調 不派部長級官員出席北京冬奧

中國被標成「西台灣」 德國手遊廣告惹議

中國新聞組 / 綜合報導
德國遊戲開發商「Bytro」推出的戰略多人連線遊戲「國家衝突：第三次世界大戰」近日新推出手遊版本，但遊戲中的世界地圖卻將中國標示為「West Taiwan」引發熱議。 （取材自臉書）
德國遊戲開發商「Bytro」推出的戰略多人連線遊戲「國家衝突：第三次世界大戰」近日新推出手遊版本，但遊戲中的世界地圖卻將中國標示為「West Taiwan」引發熱議。 （取材自臉書）

德國遊戲開發公司「Bytro」推出的戰略多人連線遊戲「國家衝突：第三次世界大戰」（Conflict of Nations: World War 3）近日推出手遊版本，但卻有網友在遊戲廣告中發現，世界地圖裡的中國竟被標示為「西台灣」（West Taiwan），引起熱議。

這款戰略遊戲以第三世界大戰為劇本，近日新推出手遊版本，供玩家以多元載具遊玩。不過，近日卻有網友在遊戲開發商的臉書宣傳廣告中發現驚人一幕，遊戲中的世界地圖竟將中國標示為「西台灣」，而中國的名稱則被標示在「蒙古」位置。

一段遊戲廣告引發網友熱議，目前在遊戲官網和宣傳廣告中已不見該張世界地圖，但地圖名稱錯置的畫面早已被網友截圖並在推特等社群平台瘋傳；然而，「Bytro」對此仍未作出回應。

遊戲消息網站GamerBraves一篇文章提指出，手機遊戲廣告向來偏好採取易引發熱議的行銷手法，「國家衝突：第3次世界大戰」更是另闢蹊徑，不惜激怒中國。

「西台灣」的說法並非Bytro公司獨創，起源不易查證，但早在去年1月蔡英文總統接受英國廣播公司（BBC）訪問後，西方國家的網路使用者就針對中國想出種種新口號，包括「西台灣」、「台灣北京」等，且很快就在美國社群網站Reddit傳開。

網路上有服飾網站販售「西台灣」T恤，文字附註「中國？不好意思，你是指西台灣？」

不過，有網路用戶指這種笑話了無新意，連台灣人自己都不怎麼提；中國網友的一些回應也相當有趣，有人說「這不就西德、東德的概念嗎？同一個國家沒毛病」、「當年是西德統一東德，被叫西台灣我們沒意見」。

社群網站 北京 手機

上一則

封關670天 戀人、親人隔97米在「港深最短距離處」團聚

下一則

消費欺詐、婚戀騙局…江蘇出手整改婚戀平台亂象

延伸閱讀

德媒：拜登抵制北京冬奧 不如穿「聲援香港」外套參加

德媒：拜登抵制北京冬奧 不如穿「聲援香港」外套參加
德國新總理公務車像007座駕 每100公里耗油19公升

德國新總理公務車像007座駕 每100公里耗油19公升
台灣華語文學習中心 北加州新設4所

台灣華語文學習中心 北加州新設4所
如果你愛你的家人

如果你愛你的家人

熱門新聞

社交軟件近日出現一篇文章，講述一個女生如何從一個「好學生」變成自己最討厭的「包養女」，圖為示意圖。（取材自網易新聞「南門看客」）

渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

2021-12-08 07:00
汪小菲（左）與張蘭。 取材自微博

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

2021-12-04 07:20
根據最新的Omicron變種病毒案例，兩位完整接種疫苗的旅客，在香港防疫旅館隔離時中鏢，報告顯示病毒透過旅館走廊接觸到人體，正好說明衛生當局審慎看待這個極具傳染力病毒的原因。（美聯社）

「Omicron開門就染疫」完整接種者 沒出防疫旅館也確診

2021-12-05 22:16
上海夜景。圖：pixabay

「上海小紅樓」富商圈養性奴 微博文章全刪光引怒火

2021-12-07 17:10
薄熙來夫婦敬獻的花圈。（取材自微信）

岳母出殯 薄熙來與妻未奔喪 薄瓜瓜悼：是我每日的牽掛

2021-12-08 22:33
孫海洋尋子14年後，終於傳來好消息。（取材自紅星新聞）

趙薇電影「親愛的」原型 他被拐走14年的兒子找到了

2021-12-06 00:05

超人氣

更多 >
英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜

英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜
老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元

老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元
遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入

遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入
涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身

涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身
紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效

紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效