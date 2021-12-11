中國被標成「西台灣」 德國手遊廣告惹議

德國遊戲開發商「Bytro」推出的戰略多人連線遊戲「國家衝突：第三次世界大戰」近日新推出手遊版本，但遊戲中的世界地圖卻將中國標示為「West Taiwan」引發熱議。 （取材自臉書）

德國遊戲開發公司「Bytro」推出的戰略多人連線遊戲「國家衝突：第三次世界大戰」（Conflict of Nations: World War 3）近日推出手遊版本，但卻有網友在遊戲廣告中發現，世界地圖裡的中國竟被標示為「西台灣」（West Taiwan），引起熱議。

這款戰略遊戲以第三世界大戰為劇本，近日新推出手遊版本，供玩家以多元載具遊玩。不過，近日卻有網友在遊戲開發商的臉書宣傳廣告中發現驚人一幕，遊戲中的世界地圖竟將中國標示為「西台灣」，而中國的名稱則被標示在「蒙古」位置。

一段遊戲廣告引發網友熱議，目前在遊戲官網和宣傳廣告中已不見該張世界地圖，但地圖名稱錯置的畫面早已被網友截圖並在推特等社群平台瘋傳；然而，「Bytro」對此仍未作出回應。

遊戲消息網站GamerBraves一篇文章提指出，手機 遊戲廣告向來偏好採取易引發熱議的行銷手法，「國家衝突：第3次世界大戰」更是另闢蹊徑，不惜激怒中國。

「西台灣」的說法並非Bytro公司獨創，起源不易查證，但早在去年1月蔡英文總統接受英國廣播公司（BBC）訪問後，西方國家的網路使用者就針對中國想出種種新口號，包括「西台灣」、「台灣北京 」等，且很快就在美國社群網站 Reddit傳開。

網路上有服飾網站販售「西台灣」T恤，文字附註「中國？不好意思，你是指西台灣？」

不過，有網路用戶指這種笑話了無新意，連台灣人自己都不怎麼提；中國網友的一些回應也相當有趣，有人說「這不就西德、東德的概念嗎？同一個國家沒毛病」、「當年是西德統一東德，被叫西台灣我們沒意見」。