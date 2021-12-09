共同富裕敲破鐵飯碗？ 中國多地公務員傳減薪2成

中國傳多地出現公務員減薪潮。(中新社)

中國傳出多地出現公務員減薪潮，本月陸續表示收到減薪通知，減幅達到兩至三成，最先影響範圍包括江蘇、浙江、廣東、福建、上海等省市。有評論認為，公務員減薪反映經濟復甦力道趨緩，稅收下降；也有人指與「共同富裕」政策有關。

香港經濟日報報導，浙江一名女公務員因年薪被降25％、約5萬元（人民幣，下同，約7871美元）而在網路上訴苦，引起社會關注。

這名浙江女公務員表示，杭州財政部門先前在未公布具體原因下，宣布裁減公務員績效福利 ，認為嚴重影響很多家庭生活，給很多家境一般的工作人員帶來極大的謀生壓力。這消息很快在網上發酵，也引發外界揣測中國的經濟是不是真的出問題？

此外像是上海的派出所所長職級年薪，已由35萬元減至不足20萬元、科級公務員年薪由24萬元減至15萬元。爆料者形容減薪後，當地公務員家庭已買不起房。

網友另披露，江蘇、浙江、廣東、福建及上海等地區可能會受到第一波減薪衝擊。這讓網友震驚，公務員做為鐵飯碗中的鐵飯碗，竟然會降低待遇。

廣東某些非珠江三角洲地區的公務員已經開始緩發補貼，只保障基本工資發放。公務員的補貼被緩發兩個月，教師也要緩發一個月。

而深圳早些年推出的落戶本科生有1.5萬元補貼、碩士生有2.5萬元補貼，如今均已取消，「深圳是全中國財政最充足的城市之一，可想而知其他城市的補貼基本都很難兌現」。

公務員的職務工資標準是全中國統一，屬於「底薪」，在公務員收入中占比不大。占比最大的是績效和各種補貼，是拉開沿海和內陸地區公務員收入差距最主要因素。

網友留言分析，疫情 下經濟增長放緩，地方政府為開源節流，才決定降低公務員福利，估計其他省市即將跟進，也有人認為，受減薪影響的省市均是當下公務員待遇最好的地區，估計是與國家推進共同富裕有關。

另據法廣網報導，時評人秦鵬分析說，公務員降薪的消息首先讓人關注到，中國很多地方的普通公務員，各種收入居然能達到20多萬元，這確實讓人無法和李克強 說的6億人月均收入不足1000元聯繫起來。

秦鵬表示，「這就是崛起的紅色大國的特色：大部分人用心血養活了少數權貴，還有數以千萬的公務員和事業編製員工。」

另一方面，秦鵬認為，降薪的消息也曝露出中央當局現在真的沒錢了，所以才對自己內部人開始動刀。