返地球首露面 神12三傑狀態好 帶回的蘋果已發芽

在北京航天城7日舉行的見面會上，神舟十二號航天員湯洪波、聶海勝、劉伯明在回答記者提問。 （新華社）

中國航天員科研訓練中心7日下午在北京 航天城舉行神舟十二號航天員乘組與記者見面會，這是聶海勝、劉伯明、湯洪波三名航天員在返回後首次與公眾正式見面。三人目前狀態良好，湯洪波透露，他將任務中省下捨不得吃的最後一個蘋果 帶回地面，科研人員已對「太空 蘋果」進行科學測試，並對蘋果種子進行培育，現在這幾顆蘋果種子已經發芽。

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香港文匯報報導，在見面會上，航天員大隊大隊長景海鵬表示，乘組飛行正常返回後恢復期主要分為隔離恢復階段、療養恢復階段、恢復觀察階段三個階段實施。截至目前，神舟十二號乘組已完成第二階段工作。從整體來看，航天員情緒穩定、心理狀態良好，體重穩定在飛行前水平，肌肉力量、耐力和運動心肺功能儲備得到了進一步恢復，達到了預期效果。接下來，已全面轉入恢復觀察階段。待完成任務返回後恢復健康評估總結後，三名航天員將轉入正常訓練工作。

聶海勝表示，自己有幸執行三次載人飛行任務，也收穫很多榮譽和成績。每一次執行完任務，都會告訴自己，不能讓沉甸甸的成績和榮譽停止自己的步伐，更不能因年齡的增長而放鬆要求、降低標準。未來，他將繼續自己的飛天使命，永遠做新時代中國航天事業的奮鬥者、攀登者。

劉伯明講述己兩次出艙的感受。他表示，第一次出艙興奮、激動，第二次出艙從容、淡定。「出艙的時候，我也在想，是不是會遇上外星人，要用哪種語言跟他們交流，是不是還得用肢體語言。」劉伯明幽默說。展望未來，劉伯明相信會有更多的中國身影進入到外太空。

湯洪波表示，在太空出艙最考驗人的是整個準備過程。他認為，正是由於前期充分的準備，才能夠圓滿完成出艙任務。第一次出艙長達約7小時，無論是航天員還是艙外航天服，都很好地經受住了考驗。他說，在出艙過程中當看到太空美景時，頓覺心曠神怡彷彿進入到了科幻大片中。

在神舟十二號任務中，圍觀航天員吃飯是網友們的一大樂趣，湯洪波吃蘋果的樣子也意外走紅網路，成為著名的「太空吃播」畫面。

科技日報報導引述湯洪波表示，他在任務中最後省下一個蘋果，準備留到神舟飛船返回艙時再吃。在返回階段，這個蘋果飄在返回艙中，空氣滿是蘋果香甜的味道。「我就突然想，是不是可以把這個蘋果帶回地面，看看經過太空旅行的蘋果發生哪些變化，也可以為將來的航天食品保障計畫提供一些依據。」湯洪波說，這個蘋果讓地面科研人員非常重視，聯合各方面科研力量對這個蘋果進行了測試，並且把蘋果的種子留下來。現在這幾顆蘋果種子已經發芽，正在茁壯成長。