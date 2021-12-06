「無套後入」藉標題博流量 深圳衛健委公號被批低俗

深圳市衛健委「『無套後入』有毒！」文章中，提及「65%經男男性傳播愛滋」時用的配圖。（取材自微信）

深圳市衛健委官方微信 公眾號，今年12月1日世界艾滋病日發布的一則「『無套後入』有毒！深圳新增1678人染愛滋，六成經男男傳播」，引發了輿論熱議。在人民網「領導留言板」上，有網友以「公眾號低俗標題吸眼球博流量」向深圳市委書記王偉中反映：「某醫療機構的微信公眾號，使用標題黨吸引人眼球博得流量。建議進行整改。」

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澎湃新聞報導，南方都市報此前曾刊文介紹：「深圳衛健委」作為一個官方公眾號，被譽為全國政務宣傳的「一股清流」，時而溫暖，時而調皮，時而正經，每年都有爆款，每篇推文平均閱讀量「10萬+」。截至2021年9月，「深圳衛健委」公眾號關注人數已突破1300萬，是全國政務新媒體中的「千萬級大號」，其運營團隊也入選「廣東省政務新媒體十大優秀團隊」。

深圳市衛健委「『無套後入』有毒！深圳新增1678人染愛滋，6成經男男傳播」文章，引發了輿論熱議。（取材自微信）

對於網友指稱「公眾號低俗標題吸眼球博流量」，深圳市衛健委回覆微信公眾號後續會適當收縮開放的推文尺度，在宣傳上做到雅俗共賞、老少皆宜，使衛生健康傳播為更多的用戶所接受。同時，深圳市衛生健康委也會溝通北京 大學深圳醫院，切實做好宣傳工作，把握正確價值導向，積極傳遞正能量。