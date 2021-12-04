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大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

噓！星聞 綜合報導
汪小菲（左）與張蘭。 取材自微博
汪小菲（左）與張蘭。 取材自微博

女星大S汪小菲的婚姻日前正式畫下句點，但她的前婆婆張蘭事後一連串的動作引發諸多討論，從中不難看出張蘭女強人的性格，對此有的網友覺得張蘭是護子心切，有些人卻坦言難怪大S會想離婚。

身價曾達百億的張蘭在過去出版的自傳《我的九條命》中，分享她在前半生歷經坎坷，在文革動盪時期獨自外出打工賺錢，在賺了人生第一桶金後回到家鄉，之後將一家小飯館，逐漸經營成當地頗有聲望的餐廳，逐步走上人生巔峰。

不過在那之後，張蘭被有心人士盯上，有歹徒盯上了她的弟弟，在某天半夜兩點她被刺耳的電話鈴聲叫醒，電話那頭通知趕緊到朝陽醫院，「妳弟弟不行了！」她趕到醫院時弟弟已經躺在冰冷的太平間，她回憶法醫透露弟弟被捅了16刀，到最後也不肯閉上眼。

半年後兇手落網，張蘭也打起精神再出發，打造了第一家「俏江南」，或許是因為創業之路艱辛，為了養家以及支撐餐飲版圖性格變得強勢，就連大S當初都曾在張蘭自傳的序中提到，張蘭注重儀態，沒有一天放鬆，也不允許自己萎靡。

而在兒子汪小菲眼中，張蘭除了是唯一的親人，更是事業上的引路人，母子倆感情深厚，也難怪從汪小菲與大S傳出婚變後，張蘭多次被網友發現按讚批評大S的文章、留言。

大S 汪小菲

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