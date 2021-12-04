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紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

江蘇男在南非染Omicron 「乾咳、低燒、猛喝水」

中國新聞組／北京4日電
外派在南非工作的江蘇男子二度感疫。(取材自極目新聞)
外派在南非工作的江蘇男子二度感疫。(取材自極目新聞)

Omicron變異毒株對南非的影響正在擴大。來自中國江蘇南通的郝先生，4月被外派來到南非約翰尼斯堡工作。他在6月時曾感染了新冠病毒，康復過後，在11月又檢測出新冠病毒陽性，這次感染的是Omicron毒株。得知這一消息後，郝先生1日在朋友圈發文感嘆「再次渡劫了」。

極目新聞報導，由於曾感染過新冠病毒，郝先生的妻子非常關注他的身體情況。 11月底，在南非的郝先生與妻子視訊時，妻子發現他的身體情況不太好。於是，郝先生便去前往當地醫院核酸檢測，並確認再次感染新冠病毒。

據郝先生回憶，11月28日、29日，他曾分別外出買菜、在當地一家咖啡館與客人開會，不清楚是什麼時候感染的。

這次感染Omicron毒株後，郝先生表示，他出現了乾咳、低燒等症狀。目前，郝先生一個人在公寓裡居住，未和他人一起生活居住。

「我感覺很渴，肺部感覺特別乾，兩小時就能喝三升水，自己還覺得渴。我睡覺之前喝了很多水，第二天早上起來也沒有上廁所，水不知道去哪裡了。」郝先生說。

郝先生稱，醫生給他開了藥讓他在家隔離治療。他想等核酸檢測陰性後，期待早日回家與家人團聚。

據央視新聞報導，南非國家傳染病研究所公布的數據顯示，截至當地時間12月2日晚，南非新增新冠肺炎確診病例超過11000例，與前一日的8500多例新增病例數相比有明顯增加。南非衛生部官員表示，Omicron毒株在南非新冠病毒傳播中基本上占據了主導地位，並正在推動感染病例數的急劇增加。

南非 Omicron 檢測

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