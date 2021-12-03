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杭州市委書記 空缺3個多月 70後劉捷空降出任

中國新聞組／北京3日電

杭州前市委書記周江勇8月落馬時曾引發震撼，經過3個多月空缺，官方宣布，職務由前中共貴州省委常委劉捷「空降」擔任。劉捷是30年來首位不是從浙江省領導職轉擔任杭州市委書記。

澎湃新聞報導，現年51歲的劉捷，先前擔任貴州省委常委、省委組織部長，還曾任職湖南、江西，是中國首位「70後」省級黨委常委。報導指出，劉捷履新杭州打破一個近30年的慣例：1992年以來，杭州歷任市委書記均由浙江省領導擔任。

官方簡歷顯示，江蘇丹陽人的他，擁有中國地質大學經濟管理學院資源產業經濟工學博士學位，長期在冶金系統工作，擔任過湘鋼第二煉鋼廠廠長，一路到湘潭鋼鐵集團總經理。

2008年，38歲的劉捷任湖南省商務廳廳長，3年後跨省調任江西新餘市代市長、市長、市委書記，是當時江西最年輕的地級市市委書記。

2016年11月，時年46歲的他當選江西省委常委，後兼任省委秘書長，成為當時中國最年輕的省級黨委常委。

2018年5月，劉捷再次跨省履新，任貴州省委常委、省委秘書長。去年7月，他同時任省委組織部部長，2個月後卸任省委秘書長。

杭州是浙江經濟「領頭羊」，2015年進入「兆元GDP城市俱樂部」，此番劉捷履新杭州，打破一個近30年的「慣例」，1992年以來，杭州歷任市委書記均由浙江省領導擔任。

而前杭州市委書記周江勇，因涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

中共

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