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復旦學霸 圖書館打卡1年1424次 有人301天在館

中國新聞組／上海2日電
醫科館B1自修區。(取材自澎湃新聞)
醫科館B1自修區。(取材自澎湃新聞)

復旦大學圖書館醫科館近日公布一組數據，過去一年，醫科館打卡王孔同學， 來了1424次；愛學習的潘同學， 在館天數301日；醫科館早鳥李同學，168次開館就來；醫科館夜貓王同學，225次學到閉館…。這張復旦學霸截圖刷屏網路，#怪不得能上復旦#也衝上熱搜。

不少網友感慨：「比我聰明的人，真的比我還努力。」

澎湃新聞報導，復旦大學醫科館「打卡王」是來自2017級臨床醫學專業（五年制）的孔怡德。2020年暑假，孔怡德忙於研究生推免，又在醫院實習，因此沒有回家，醫科館成了她的第二個家。她幾乎每天都去圖書館，從早上8點待到晚上12點，只在吃飯時臨時離開。預約制的座位讓她加快趕回，往返進出圖書館則增加了她的打卡次數。

打卡圖書館之餘，孔怡德常常和小夥伴們游泳、打羽毛球、乒乓球以及逛街。(取材自上觀...
打卡圖書館之餘，孔怡德常常和小夥伴們游泳、打羽毛球、乒乓球以及逛街。(取材自上觀新聞/受訪者供圖)

過去一年裡，2020級社會醫學與衛生事業管理專業的博士李海燕，168次在醫科館早8點開館時准時踏入圖書館，被稱為「早鳥」。她總是7點起床，洗漱、吃早飯，不到8點就來到圖書館門前。她表示，沒有「卷王」，只有長期養成的習慣。

據報導，醫科館的閉館時間大概是晚上9:50，2020級公共衛生學院碩士王蘭一年來有225次學到閉館離開，被稱為「醫科館夜貓」。她的課程任務和課題組任務較多，因此總是不知不覺忙到閉館。

在醫科館地下一層，2015級臨床醫學專業（八年制）的郭然同學2020年167次學到凌晨離開。他忙於寫論文，在寢室時效率較低，於是習慣在圖書館學到一兩點。據郭然觀察，凌晨12點左右，大廳裡還有三四成人在學習。

過去一年，2016級基礎醫學專業直博生王晨語預約了單人研究室264次。

她在圖書館裡的大部分時間都不是具有明確目的性的學習，可能是在讀專業外的書，有時只是沉浸在思考中。

報導說，最愛相約學習的2021級公共衛生學院碩士湯表倩，一年內137次預約多人研討間。2020年她準備畢業論文的開題和中期答辯，與同學相約一起準備，更有動力。

還有最長情的2020級華山醫院神經內科碩士張怡然，一年來預約同一個座位159次。張怡然喜歡固定座位，喜歡在穩定熟悉的環境學習。她的座位面向所有座位又能看到窗外，視野好，插座方便。

這是復旦大學圖書館醫科館公布的一組數據。(取材自澎湃新聞)
這是復旦大學圖書館醫科館公布的一組數據。(取材自澎湃新聞)

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